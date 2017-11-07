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      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      18:19, 07 ноября, 2017
      18:19, 07 ноября, 2017
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      #дети\n#общество\n#ГЖД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Можга\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#аукцион\n#торги\n#финансы и деньги\n#суд
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      Традиционный обзор самых интересных новостей дня.

      Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день новой недели был богат на новости. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных из них.

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Пойдут с молотка:

      Городские бани Ижевска планируют продать в начале 2018 года. В настоящее время специалисты оценивают стоимость имущества банно-прачечного хозяйства. После завершения процедуры будет проведен аукцион.

      Попала под поезд:

      В Можге женщина погибла под колесами поезда. Известно, что пешеход с коляской и двумя детьми пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В результате сама она погибла, малыши же не пострадали.

      Приговор:

      В Ижевске вынесли приговор директору управляющей компании «Эксперт». Он присваивал себе деньги, которые перечисляли собственники жилья. Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

      Долги:

      Житель Удмуртии накопил 27 млн рублей долгов. В частности, мужчина не выплатил 6,7 млн рублей кредитным организациям. Долгое время должнику удавалось скрываться, но судебные приставы сумели его разыскать.

      О погоде:

      Наступившая неделя в Удмуртии будет теплой. До пятницы в республике ожидаются снегопады, выходные же пройдут без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -5 до +3 градусов по Цельсию.

      18:19, 07 ноября, 2017
      325
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      #дети\n#общество\n#ГЖД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Можга\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#аукцион\n#торги\n#финансы и деньги\n#суд

       

       

       

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