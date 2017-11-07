  • $ 58.43 ↑
  • € 68.08 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бывший пресс-секретарь Александра Соловьева возглавила Союз журналистов Удмуртии

      12:30, 07 ноября, 2017
      12:30, 07 ноября, 2017
      266
      0
      #общество\n#СМИ\n#журналисты\n#Удмуртия\n#журналистика
      Фото: facebook.com (Елена Капитоненко)
      266
      0

      Ранее пост председателя занимала мать Елены Капитоненко – Людмила Прокошева.

      Ижевск. Удмуртия Бывший пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Елена Капитоненко стала председателем Союза журналистов республики. Как написала на своей странице в Фейсбуке главный редактор газеты «Удмурт дунне» Зинаида Рябинина, предыдущий руководитель организации Людмила Прокошева сложила свои полномочия.

      По итогам голосования, 23 человека поддержали кандидатуру дочери Прокошевой – Елены Капитоненко, 11 – воздержались.

      Напомним, что Елена Капитоненко ушла в отставку в апреле этого года после назначения Александра Бречалова врио главы Удмуртской Республики. 

      12:30, 07 ноября, 2017
      266
      0
      #общество\n#СМИ\n#журналисты\n#Удмуртия\n#журналистика

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      12043

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      6182
      13:00, 01 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      5515
      08:00, 02 ноября, 2017

      Три человека пострадали в ДТП на Якшур-Бодьинском тракте Удмуртии

      4421
      17:55, 31 октября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      4385
      14:17, 06 ноября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      2456

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      1497
      10:28, 31 октября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      1403
      18:10, 05 ноября, 2017

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1044
      14:21, 04 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      879
      11:00, 02 ноября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      2363

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      718
      20:36, 04 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      581
      17:22, 02 ноября, 2017

      Пучдемон объявил себя главой Каталонии в изгнании

      560
      19:21, 31 октября, 2017

      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      560
      19:22, 03 ноября, 2017

      Мультимедиа

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      03 ноября, 2017

      Кофемолка - выпуск 41: Людмила Ниязова в гостях у Энвиля Касимова

      03 ноября, 2017