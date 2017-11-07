Бывший пресс-секретарь Александра Соловьева возглавила Союз журналистов Удмуртии

Ранее пост председателя занимала мать Елены Капитоненко – Людмила Прокошева.

Ижевск. Удмуртия Бывший пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Елена Капитоненко стала председателем Союза журналистов республики. Как написала на своей странице в Фейсбуке главный редактор газеты «Удмурт дунне» Зинаида Рябинина, предыдущий руководитель организации Людмила Прокошева сложила свои полномочия.

По итогам голосования, 23 человека поддержали кандидатуру дочери Прокошевой – Елены Капитоненко, 11 – воздержались.

Напомним, что Елена Капитоненко ушла в отставку в апреле этого года после назначения Александра Бречалова врио главы Удмуртской Республики.