Сгоревший автомобиль в Ижевске, запрет гимна России на ОИ-2018 и штраф за пьяную езду: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочую неделю «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Сгоревший автомобиль:

В одном из дворов Ижевска сгорел автомобиль. Случай произошел на улице Клубной в ночь с 6 на 7 ноября. В 23:19 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, уже через 10 минут он был ликвидирован. Из людей никто не пострадал.

ГУ МЧС России по Удмуртии призывает ижевчан быть осторожными при обращении с огнем.

Россия без гимна:

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить российским спортсменам принимать участие в открытии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчане в 2018 году. Также запрет может распространиться на исполнение национального гимна. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на New York Times.

«Высокопоставленные должностные лица Международного олимпийского комитета рассматривают ряд возможных взысканий по отношению к России за нарушение допинга, в том числе запрет на исполнение гимна страны на предстоящих Олимпийских играх и отстранение делегации спортсменов от церемонии открытия», - сообщили источники изданию.

По их словам, они также «рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или возможность выступать в нейтральной форме».

«МОК вряд ли введет полный запрет на участие России, хотя он мог предусмотреть значительные финансовые взыскания, отстранить от участия спортсменов и чиновников, которые, как считается, были причастны к допинговой схеме, и убрать любое упоминание о России на играх», - отметили источники, пожелавшие остаться

В свою очередь глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал недопустимым участие российской сборной на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане при таких условиях. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Нельзя поддерживать торжество русофобии», - выразил свои эмоции Пушков.

Штраф за пьяную езду:

В МВД России предложили увеличить штрафы за повторное управление автомобилем или другим транспортным средством в нетрезвом виде.

«Нами разработан законопроект, который поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет, об ужесточении ответственности за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде. Мы предлагаем увеличение срока лишения свободы до трёх лет», — приводит словам главы МВД Колокольцева RT со ссылкой на газету «Известия».

В середине сентября уже писали, что в Минюсте России разработали законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД конфисковывать автомобили пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере максимальной суммы штрафа за вождение в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей.

Легкомысленный жест:

50-летнюю американку уволили с работы за то, что она показала средний палец кортежу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает L!fe со ссылкой на Huffington Post.

По словам женщины, работодатели заявили ей, что она нарушила политику компании в отношении социальных сетей, опубликовав снимок на своих страницах в Твиттере и Фейсбуке.

Компания, в которой женщина работала около 6 месяцев, является правительственным подрядчиком.