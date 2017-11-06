ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

Правоохранители ответили на волнующий многих автолюбителей вопрос.

Ижевск. Удмуртия. В ГИБДД Удмуртии прояснили волнующий многих автолюбителей вопрос со знаком «Шипы» для машин на всесезонных или фрикционных шинах. Водителей таких авто штрафовать не будут, отметили в дорожной полиции.

«Устанавливается знак «Шипы» на автомобили, которые оборудованы ошипованной резиной. Неошипаванная резина установку знака «Ш» не подразумевает. Если на авто резина-«липучка» или всесезонная и нет знака, никто за это штрафовать не будет», - рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

Напомним, с апреля 2017 года вступили в силу изменения в документ «О правилах дорожного движения». Теперь госавтоинспектор имеет право вынести предупреждение или выписать штраф, если на автомобиле с ошипованными шинами нет знака «Шипы» или знака «Начинающий водитель» при стаже меньше двух лет.

Также правоохранительные органы Удмуртии напомнили автомобилистам о том, что необходимо заранее подготовиться к зиме. Согласно техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация транспорта, не укомплектованного зимними шинами в декабре, январе и феврале. Отмечается, что зимние шины устанавливаются на всех колесах.