Читатели «Сусанина» выбрали самого сексуального представителя правительства Удмуртии

Победителем народного голосования стал и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов.

Ижевск. Удмуртия. Читатели информационного агентства «Сусанин» выбрали самого сексуального представителя правительства Удмуртской Республики. Открытое голосование, посвященное всемирному дню мужчин, проходило в группе «Сусанина» в ВКонтакте с 1 по 4 ноября.

Все желающие могли выбрать одного из 9 претендентов: и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Горбачева, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игоря Краснова, и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Ивана Маринина, и.о. заместителей председателя правительства Анатолия Строкова и Александра Свинина, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Ивана Ястреба, советника главы Вячеслава Правдзинского, председателя правительства Ярослава Семенова, постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Михаила Хомича.

В результате первое место и почетное звание самого сексуального представителя правительства региона получил Игорь Краснов (22,4% голосов). На втором месте Иван Маринин (19,6%), на третьем - Вячеслав Правдзинский (13,6%).

Информационное агентство «Сусанин» просит участников голосования не относиться слишком серьезно к опросу.