Удмуртия в минуту: главные новости недели

Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя в Удмуртии подошла к концу. В преддверии длинных ноябрьских выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят её итоги.

Удмуртия в минуту: информационные итоги недели Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.

Воля случая:

В понедельник стало известно, что полиция Удмуртии осталась недовольна организацией авиашоу в Ижевске. По мнению стражей порядка, выступление «Русских Витязей» прошло спокойно благодаря счастливой случайности.

Инвестиции в медицину:

Минздрав Удмуртии рассматривает возможность создания единой клинико-диагностической лаборатории. Инвестиционный проект подготовила одна из частных компаний. Решение ведомство примет до конца ноября.

Трагедия:

Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду. Известно, что малыши приехали к бабушке на каникулы. Власти Удмуртии пообещали помочь семье.

ДТП на трассе:

Серьезная авария произошла вечером в четверг, 2 ноября, на объездной Воткинска. Водитель иномарки при обгоне врезался в фуру. Из-за столкновения машины загорелись. В результате погиб сам водитель и его пассажир.

Голосование:

На этой неделе читатели «Сусанина» выбирают самого сексуального члена республиканского правительства. Пока лидирует глава регионального Минспорта Игорь Краснов. Голосование продлится до субботы.