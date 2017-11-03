Удмуртия в минуту: главные новости недели

Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя в Удмуртии подошла к концу. В преддверии длинных ноябрьских выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят её итоги.
Удмуртия в минуту: информационные итоги недели
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.
Воля случая:
В понедельник стало известно, что полиция Удмуртии осталась недовольна организацией авиашоу в Ижевске. По мнению стражей порядка, выступление «Русских Витязей» прошло спокойно благодаря счастливой случайности.
Инвестиции в медицину:
Минздрав Удмуртии рассматривает возможность создания единой клинико-диагностической лаборатории. Инвестиционный проект подготовила одна из частных компаний. Решение ведомство примет до конца ноября.
Трагедия:
Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду. Известно, что малыши приехали к бабушке на каникулы. Власти Удмуртии пообещали помочь семье.
ДТП на трассе:
Серьезная авария произошла вечером в четверг, 2 ноября, на объездной Воткинска. Водитель иномарки при обгоне врезался в фуру. Из-за столкновения машины загорелись. В результате погиб сам водитель и его пассажир.
Голосование:
На этой неделе читатели «Сусанина» выбирают самого сексуального члена республиканского правительства. Пока лидирует глава регионального Минспорта Игорь Краснов. Голосование продлится до субботы.