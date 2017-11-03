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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:00, 03 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 03 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #медицина\n#дети\n#ДТП\n#семья\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
      149
      0

      Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя в Удмуртии подошла к концу. В преддверии длинных ноябрьских выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят её итоги.

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.


      Воля случая:

      В понедельник стало известно, что полиция Удмуртии осталась недовольна организацией авиашоу в Ижевске. По мнению стражей порядка, выступление «Русских Витязей» прошло спокойно благодаря счастливой случайности.

      Инвестиции в медицину:

      Минздрав Удмуртии рассматривает возможность создания единой клинико-диагностической лаборатории. Инвестиционный проект подготовила одна из частных компаний. Решение ведомство примет до конца ноября.

      Трагедия:

      Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду. Известно, что малыши приехали к бабушке на каникулы. Власти Удмуртии пообещали помочь семье.

      ДТП на трассе:

      Серьезная авария произошла вечером в четверг, 2 ноября, на объездной Воткинска. Водитель иномарки при обгоне врезался в фуру. Из-за столкновения машины загорелись. В результате погиб сам водитель и его пассажир.

      Голосование:

      На этой неделе читатели «Сусанина» выбирают самого сексуального члена республиканского правительства. Пока лидирует глава регионального Минспорта Игорь Краснов. Голосование продлится до субботы.


      18:00, 03 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #медицина\n#дети\n#ДТП\n#семья\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей

       

       

       

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