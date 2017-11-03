Предприниматель Людмила Ниязова рассказала в «Кофемолке» почему выдвигалась на пост главы Удмуртии

Также руководитель регионального отделения «Партии налогоплательщиков России» поделилась секретами росписи на одежде и заботами о стоматологах.
Ижевск. Удмуртия. Предприниматель и руководитель регионального отделения «Партия налогоплательщиков России» Людмила Ниязова рассказала в проекте «Кофемолка» о том, почему приняла решение выдвигаться на пост главы Удмуртии.
В ходе беседы за чашкой кофе ведущий программы Энвиль Касимов узнал о том, как компания его собеседницы заботится о медиках, оберегая их от случайного заражения.
Конечно же, речь зашла о хобби, которое у бизнес-леди несколько необычно – она рисует на одежде, а до того занималась балетом.
Кофемолка - выпуск 41: Людмила Ниязова в гостях у Энвиля Касимова
Предприниматель и руководитель регионального отделения "Партия налогоплательщиков России" Людмила Ниязова рассказала в проекте "Кофемолка" о том, почему приняла решение выдвигаться на пост главы Удмуртии. В ходе беседы за чашкой кофе ведущий программы Энвиль Касимов узнал о том, как компания его собеседницы заботится о медиках, оберегая их от случайного заражения.