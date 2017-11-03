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      Предприниматель Людмила Ниязова рассказала в «Кофемолке» почему выдвигалась на пост главы Удмуртии

      16:35, 03 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      16:35, 03 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      157
      0
      #бизнес\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#глава Удмуртии\n#Кофемолка
      157
      0

      Также руководитель регионального отделения «Партии налогоплательщиков России» поделилась секретами росписи на одежде и заботами о стоматологах.

      Ижевск. Удмуртия. Предприниматель и руководитель регионального отделения «Партия налогоплательщиков России» Людмила Ниязова рассказала в проекте «Кофемолка» о том, почему приняла решение выдвигаться на пост главы Удмуртии.

      В ходе беседы за чашкой кофе ведущий программы Энвиль Касимов узнал о том, как компания его собеседницы заботится о медиках, оберегая их от случайного заражения.

      Конечно же, речь зашла о хобби, которое у бизнес-леди несколько необычно – она рисует на одежде, а до того занималась балетом.

      Кофемолка - выпуск 41: Людмила Ниязова в гостях у Энвиля Касимова

      Предприниматель и руководитель регионального отделения "Партия налогоплательщиков России" Людмила Ниязова рассказала в проекте "Кофемолка" о том, почему приняла решение выдвигаться на пост главы Удмуртии. В ходе беседы за чашкой кофе ведущий программы Энвиль Касимов узнал о том, как компания его собеседницы заботится о медиках, оберегая их от случайного заражения.

      16:35, 03 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      157
      0
      #бизнес\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#глава Удмуртии\n#Кофемолка

       

       

       

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