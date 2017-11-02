На конкурс было прислано 1247 заявок.

Ижевск. Удмуртия. Учитель из Удмуртии стал лучшим в стране по финансовой грамотности. Всего на участие в конкурсе прислали 1247 заявок, сообщает группа компаний «Просвещение».

1 ноября наградили учителей из регионов России, которые предложили лучшие разработки для повышения финансовой грамотности учеников.

В номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)» победил учитель экономико-математического лицея № 29 Ижевска Екатерина Хоменко.