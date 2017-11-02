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      Учитель из Удмуртии стал лучшим в стране по финансовой грамотности

      14:39, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      14:39, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      206
      0
      #конкурс\n#Удмуртия\n#учитель\n#номинация
      Фото: ГК «Просвещение»
      206
      0

      На конкурс было прислано 1247 заявок.

      Ижевск. Удмуртия. Учитель из Удмуртии стал лучшим в стране по финансовой грамотности. Всего на участие в конкурсе прислали 1247 заявок, сообщает группа компаний «Просвещение».

      1 ноября наградили учителей из регионов России, которые предложили лучшие разработки для повышения финансовой грамотности учеников.

      В номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)» победил учитель экономико-математического лицея № 29 Ижевска Екатерина Хоменко.

      14:39, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      206
      0
      #конкурс\n#Удмуртия\n#учитель\n#номинация

       

       

       

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