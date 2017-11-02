Удмуртия «скатилась» в рейтинге счастливых регионов страны

Самыми «счастливыми» на этот раз оказались Москва, Санкт-Петербург и Крым.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия упала в рейтинге самых счастливых регионов России. Лидерами по состоянию на 1 ноября стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, сообщает Медиалогия.

Напомним, что ещё в июле Удмуртия занимала в рейтинге 3 место, а уже в августе опустилась на одну строчку вниз. Теперь республика опустилась до 21 места в топ-25.

Отметим, что рейтинг составляли по количеству упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Специалисты проанализировали более 1 млн сообщений соцмедиа.