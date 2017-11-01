Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В среду, 1 ноября, жителей Удмуртии потрясло сообщение о гибели трех малышей и их бабушки на пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду днем. Известно, что дети приехали к бабушке на каникулы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Делали, делали и, наконец, доделали:
В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя. Там построили пешеходные дорожки и площадки для отдыха. Кроме того, на бульваре появилось освещение.
Драка:
Пьяный житель Удмуртии напал на полицейского в столичном аэропорту Домодедово. Причиной конфликта стало то, что страж порядка разбудил мужчину. Пассажир попытался задушить правоохранителя, но его оттащил уборщик.
Новый обитатель:
Из Новосибирска в ижевский зоопарк на постоянное место жительства переехал манул по имени Алтай. Для него построили новый вольер. Сотрудники зоопарка надеются найти Алтаю пару, чтобы создать в Ижевске новую кошачью семью.
Голосование:
Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии. Голосование проходит в группе информагентства «Сусанин» в соцсети ВКонтакте. Итоги подведут 4 ноября, во всемирный день мужчин.