Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 1 ноября, жителей Удмуртии потрясло сообщение о гибели трех малышей и их бабушки на пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду днем. Известно, что дети приехали к бабушке на каникулы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Делали, делали и, наконец, доделали:

В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя. Там построили пешеходные дорожки и площадки для отдыха. Кроме того, на бульваре появилось освещение.

Драка:

Пьяный житель Удмуртии напал на полицейского в столичном аэропорту Домодедово. Причиной конфликта стало то, что страж порядка разбудил мужчину. Пассажир попытался задушить правоохранителя, но его оттащил уборщик.

Новый обитатель:

Из Новосибирска в ижевский зоопарк на постоянное место жительства переехал манул по имени Алтай. Для него построили новый вольер. Сотрудники зоопарка надеются найти Алтаю пару, чтобы создать в Ижевске новую кошачью семью.

Голосование:

Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии. Голосование проходит в группе информагентства «Сусанин» в соцсети ВКонтакте. Итоги подведут 4 ноября, во всемирный день мужчин.