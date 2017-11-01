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      Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

      18:03, 01 ноября, 2017
      18:03, 01 ноября, 2017
      397
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      #дети\n#благоустройство\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#власть и чиновники\n#животные\n#авиация\n#новости\n#гибель детей\n#пожар
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      Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 1 ноября, жителей Удмуртии потрясло сообщение о гибели трех малышей и их бабушки на пожаре в Воткинске. Трагедия произошла в среду днем. Известно, что дети приехали к бабушке на каникулы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

      Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Делали, делали и, наконец, доделали:

      В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя. Там построили пешеходные дорожки и площадки для отдыха. Кроме того, на бульваре появилось освещение.

      Драка:

      Пьяный житель Удмуртии напал на полицейского в столичном аэропорту Домодедово. Причиной конфликта стало то, что страж порядка разбудил мужчину. Пассажир попытался задушить правоохранителя, но его оттащил уборщик.

      Новый обитатель:

      Из Новосибирска в ижевский зоопарк на постоянное место жительства переехал манул по имени Алтай. Для него построили новый вольер. Сотрудники зоопарка надеются найти Алтаю пару, чтобы создать в Ижевске новую кошачью семью.

      Голосование:

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии. Голосование проходит в группе информагентства «Сусанин» в соцсети ВКонтакте. Итоги подведут 4 ноября, во всемирный день мужчин.


      18:03, 01 ноября, 2017
      397
      0
      #дети\n#благоустройство\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#власть и чиновники\n#животные\n#авиация\n#новости\n#гибель детей\n#пожар

       

       

       

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