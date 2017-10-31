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      Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади и оценка пробок в Ижевске

      18:12, 31 октября, 2017
      18:12, 31 октября, 2017
      176
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      #благоустройство\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#экология\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости
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      Информационные итоги от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства подводят итоги уходящего вторника. В традиционный обзор самых интересных новостей последнего дня октября попали сообщения о наказании за вред природе, пробках в Ижевске и остановившихся троллейбусах.

      Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади и оценка пробок в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Ремонт:

      Центральную площадь благоустроят в Ижевске. Работы планируется начать в 2018 году. Кроме того, отремонтировать планируется набережную городского пруда в Воткинске и городской сад в Глазове.

      Назначения:

      Замглавы администрации Ижевска по социальной политике может стать Дмитрий Чистяков. На эту вакансию претендовали 16 человек. Кандидатуру Чистякова рассмотрят на сессии Гордумы в ноябре.

      Авария:

      Утром вторника на улице Удмуртской в Ижевске остановились троллейбусы. Причиной стал вышедший из строя кабель. «Рогатые автобусы» перенаправили на улицу Пушкинскую. Восстановили движение в 09:15.

      Экология:

      Ижевскую компанию накажут за загрязнение почвы. Из-за нарушений правил рядом с  полигоном на Нылгинском тракте стал высыхать лес. Теперь руководитель фирмы может лишиться свободы на 5 лет.

      Пробки:

      Аналитики Яндекса определили самое тяжелое время на дорогах для автомобилистов Ижевска. Загруженность улиц стали оценивать по десятибалльной шкале. Информация о заторах обновляется каждые две минуты.

      18:12, 31 октября, 2017
      176
      0
      #благоустройство\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#экология\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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