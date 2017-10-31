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      Город засыпает, просыпается нечисть: как жители Ижевска отпраздновали Хэллоуин

      15:20, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      15:20, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      375
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      #отдых\n#досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске
      Фото: vk.com/segodnyamozhno
      375
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      «Сусанин» подготовил обзор фотографий из социальных сетей.

      Ижевск. Удмуртия. В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире и Удмуртии отмечают Хэллоуин. Несмотря на то, что у нас не принято с размахом праздновать эту дату, во многих заведениях Ижевска в прошлые выходные прошли тематические вечеринки.

      Накануне Дня всех святых информационное агентство «Сусанин» подготовило обзор фотографий из соцсетей. 

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      Ждем людей на огонек. #hallowen2017 #авктоквест #рокнахэллоуин

      9 Likes, 1 Comments - Юлия (@yuppi_151) on Instagram: "Ждем людей на огонек. #hallowen2017 #авктоквест #рокнахэллоуин"

      Интересно, кто то ещё празднует Halloween!? Для нас он подошёл к концу... остаётся лишь смотреть галлерею заполненную фотографиями с это дня, ведь так девочки?! #helloween #helloweenmakeup #beauty #party #girls #style #blackcat

      95 Likes, 3 Comments - Olga (@sokovninaolga) on Instagram: "Интересно, кто то ещё празднует Halloween!? Для нас он подошёл к концу ... остаётся лишь..."

      Продолжаю серию своих работ на HALLOWEEN! Ох, как же мне это нравится Чем дальше тем страшнее.Если хотите больше ада, мяса и крови ставьте свой царский На фото очаровательная Дарья @dar__ed

      54 Likes, 1 Comments - Визажист Полина Максимова (@makeup_by_po) on Instagram: "Продолжаю серию своих работ на HALLOWEEN! Ох, как же мне это нравится Чем дальше тем страшнее.Если..."

      Ну что, готовы?! #хэллоуин2017 #пинтаижевск #пинтадлядрузей #ижевск

      89 Likes, 2 Comments - Сеть пабов ПИНТА (@pintapub.ru) on Instagram: "Ну что, готовы?! #хэллоуин2017 #пинтаижевск #пинтадлядрузей #ижевск"

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      15:20, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      375
      0
      #отдых\n#досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске

       

       

       

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