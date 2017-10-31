Город засыпает, просыпается нечисть: как жители Ижевска отпраздновали Хэллоуин

«Сусанин» подготовил обзор фотографий из социальных сетей.
Ижевск. Удмуртия. В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире и Удмуртии отмечают Хэллоуин. Несмотря на то, что у нас не принято с размахом праздновать эту дату, во многих заведениях Ижевска в прошлые выходные прошли тематические вечеринки.
Накануне Дня всех святых информационное агентство «Сусанин» подготовило обзор фотографий из соцсетей.
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Ждем людей на огонек. #hallowen2017 #авктоквест #рокнахэллоуин
9 Likes, 1 Comments - Юлия (@yuppi_151) on Instagram: "Ждем людей на огонек. #hallowen2017 #авктоквест #рокнахэллоуин"
Интересно, кто то ещё празднует Halloween!? Для нас он подошёл к концу... остаётся лишь смотреть галлерею заполненную фотографиями с это дня, ведь так девочки?! #helloween #helloweenmakeup #beauty #party #girls #style #blackcat
95 Likes, 3 Comments - Olga (@sokovninaolga) on Instagram: "Интересно, кто то ещё празднует Halloween!? Для нас он подошёл к концу ... остаётся лишь..."
Продолжаю серию своих работ на HALLOWEEN! Ох, как же мне это нравится Чем дальше тем страшнее.Если хотите больше ада, мяса и крови ставьте свой царский На фото очаровательная Дарья @dar__ed
54 Likes, 1 Comments - Визажист Полина Максимова (@makeup_by_po) on Instagram: "Продолжаю серию своих работ на HALLOWEEN! Ох, как же мне это нравится Чем дальше тем страшнее.Если..."
Ну что, готовы?! #хэллоуин2017 #пинтаижевск #пинтадлядрузей #ижевск
89 Likes, 2 Comments - Сеть пабов ПИНТА (@pintapub.ru) on Instagram: "Ну что, готовы?! #хэллоуин2017 #пинтаижевск #пинтадлядрузей #ижевск"
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