Вспышка сверху: на заседании АТК в Удмуртии беспилотники назвали возможной угрозой будущего

По словам и.о. удмуртского транспортного прокурора Сергея Конькова, потребительские дроны из-за низкой цены получают всё большее распространение.

Ижевск. Удмуртия. На заседании антитеррористической комиссии региона беспилотники назвали возможной угрозой будущего. По словам исполняющего обязанности удмуртского транспортного прокурора Сергея Конькова, потребительские дроны из-за низкой цены получают всё большее распространение, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов можно смело добавлять в список того, чего мы должны опасаться в будущем», - сказал Коньков.

По его словам, сегодня дрон стоимостью около 50 тыс. рублей способен находиться в воздухе долгое время и отлетать от оператора на несколько километров. Кроме того, аппараты оснащены видеокамерой. Всё это делает их доступным инструментом для террористов.

«Сегодня необходима грамотная превентивная политика по борьбе с проявлениями терроризма в данной сфере. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении либо минимизации воздействия тех факторов, которые благоприятствуют возможным проявлениям терроризма, чем в настоящее время может являться бесконтрольное использование беспилотных летательных аппаратов», - отметил Коньков.