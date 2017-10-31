  • $ 57.87 ↓
  • € 67.22 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Вспышка сверху: на заседании АТК в Удмуртии беспилотники назвали возможной угрозой будущего

      12:50, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:50, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      127
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#дроны
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      По словам и.о. удмуртского транспортного прокурора Сергея Конькова, потребительские дроны из-за низкой цены получают всё большее распространение.

      Ижевск. Удмуртия. На заседании антитеррористической комиссии региона беспилотники назвали возможной угрозой будущего. По словам исполняющего обязанности удмуртского транспортного прокурора Сергея Конькова, потребительские дроны из-за низкой цены получают всё большее распространение, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      «Террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов можно смело добавлять в список того, чего мы должны опасаться в будущем», - сказал Коньков.

      По его словам, сегодня дрон стоимостью около 50 тыс. рублей способен находиться в воздухе долгое время и отлетать от оператора на несколько километров. Кроме того, аппараты оснащены видеокамерой. Всё это делает их доступным инструментом для террористов.

      «Сегодня необходима грамотная превентивная политика по борьбе с проявлениями терроризма в данной сфере. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении либо минимизации воздействия тех факторов, которые благоприятствуют возможным проявлениям терроризма, чем в настоящее время может являться бесконтрольное использование беспилотных летательных аппаратов», - отметил Коньков.

      12:50, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      127
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#дроны

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      7127

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      6921
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6194
      14:02, 26 октября, 2017

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      6150
      10:24, 24 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5491
      12:30, 25 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1169

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1086
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      886
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      841
      09:27, 26 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      812
      12:58, 25 октября, 2017

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      16:16, 29 октября, 2017
      926

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      924
      09:20, 27 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      727
      19:10, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      714
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      696
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017