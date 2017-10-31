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      Нулевая видимость, новые правила в уголовном кодексе и 1 млн за изучение татарского языка: что произошло минувшей ночью

      08:00, 31 октября, 2017
      Анна Торхова
      08:00, 31 октября, 2017
      Анна Торхова
      1107
      0
      #дороги\n#Удмуртия\n#Уголовный Кодекс\n#деньги\n#автомобиль
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      1107
      0

      Обзор новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» желают читателям доброго утра. На календаре вторник, 31 октября. Предлагаем начать этот день с обзора новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Нулевая видимость

      В ночь на 31 октября на трассах Удмуртии была нулевая видимость. Об этом писали пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

      Все дороги республики окутал туман.

       

      «Застряли»

      Вечером, 30 октября, на трассе Сарапул-Камбарка, рядом с деревней Мазунино, дорожники «вытаскивали» фуру. По рассказам пользователей группы ИГГС соцсети Вконтакте, дальнобойщики из Казахстана не смогли сами выбраться с обочины.

       

      На весы, пожалуйста

      Авиакомпания Финляндии «Finnair Oyj» решила взвешивать своих пассажиров перед посадкой на борт. Как пишет LIFE, перевозчик таким образом хочет узнать общий вес пассажиров вместе с ручной кладью.

      Это позволит оптимизировать нагрузку на самолёт. Отмечается, что пока взвешивание будет добровольным, а информация о весе - конфиденциальной.

      По данным Европейского агентства авиационной безопасности, средний вес мужчины вместе с его ручной кладью составляет 88 кг, а женщины — 70 кг.

       

      «Уголовный проступок»

      Верховный суд России предложил не наказывать злоумышленников за преступления небольшой тяжести, которые они совершили в первый раз. Как пишет RT, за «уголовный проступок» будет назначаться штраф или исправительные работы.

      Скоро такой термин должен появиться в Уголовном кодексе России.

      К «проступкам» будут относиться: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, клевета и другие.

       

      1 млн за татарский язык

      Жительница Казани требует 1 млн рублей за то, что её сыну в школе преподают татарский язык. Как пишут Известия, женщина недовольна, что школа не согласовала учебный план с родителями.

      Сначала девушка планировала взыскать с Казанской кадетской школы-интерната 1 млн за некачественное питание и недополученные ребенком часы домашнего обучения.

      08:00, 31 октября, 2017
      Анна Торхова
      1107
      0
      #дороги\n#Удмуртия\n#Уголовный Кодекс\n#деньги\n#автомобиль

       

       

       

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