Нулевая видимость, новые правила в уголовном кодексе и 1 млн за изучение татарского языка: что произошло минувшей ночью

Обзор новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» желают читателям доброго утра. На календаре вторник, 31 октября. Предлагаем начать этот день с обзора новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Нулевая видимость

В ночь на 31 октября на трассах Удмуртии была нулевая видимость. Об этом писали пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

Все дороги республики окутал туман.

«Застряли»

Вечером, 30 октября, на трассе Сарапул-Камбарка, рядом с деревней Мазунино, дорожники «вытаскивали» фуру. По рассказам пользователей группы ИГГС соцсети Вконтакте, дальнобойщики из Казахстана не смогли сами выбраться с обочины.

На весы, пожалуйста

Авиакомпания Финляндии «Finnair Oyj» решила взвешивать своих пассажиров перед посадкой на борт. Как пишет LIFE, перевозчик таким образом хочет узнать общий вес пассажиров вместе с ручной кладью.

Это позволит оптимизировать нагрузку на самолёт. Отмечается, что пока взвешивание будет добровольным, а информация о весе - конфиденциальной.

По данным Европейского агентства авиационной безопасности, средний вес мужчины вместе с его ручной кладью составляет 88 кг, а женщины — 70 кг.

«Уголовный проступок»

Верховный суд России предложил не наказывать злоумышленников за преступления небольшой тяжести, которые они совершили в первый раз. Как пишет RT, за «уголовный проступок» будет назначаться штраф или исправительные работы.

Скоро такой термин должен появиться в Уголовном кодексе России.

К «проступкам» будут относиться: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, клевета и другие.

1 млн за татарский язык

Жительница Казани требует 1 млн рублей за то, что её сыну в школе преподают татарский язык. Как пишут Известия, женщина недовольна, что школа не согласовала учебный план с родителями.

Сначала девушка планировала взыскать с Казанской кадетской школы-интерната 1 млн за некачественное питание и недополученные ребенком часы домашнего обучения.