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      В Игринском районе месяц не могут потушить свалку

      17:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      17:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      261
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки
      Фото: pixabay.com
      261
      0

      Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      Игра. Удмуртия. В Игринском районе продолжает горесть несанкционированная свалка. Первое возгорание на площади 150 кв. м произошло еще 9 октября 2017 года, а 29 октября возобновилось, об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      «Мы неоднократно совершали действия совместно с министерством лесного хозяйства о предупреждении должностных лиц Игринского района. Мы внесли предостережение, наказали штрафами, хозяин есть этого предприятия, организации, которое организовало свалку, но тем не менее угроза лесным массивам присутствовала на данном объекте и до сих пор. Администрация продолжает небольшими силами по 2-3 человека, по 2-3 единицы техники потушить этот очаг», - сказал Фомин.

      По его словам, потушить свалку не удается из-за того, что она высотой более трех метров. Кроме того, есть подозрение, что ее подожгли преднамеренно, чтобы за зиму весь мусор сгорел. Тем временем местные жители жалуются на дым от нее.

      «Наши полномочия завершены, только остается завести уголовное дело в связи с преднамеренным поджиганием данной территории», - подытожил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      По словам и.о. министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова, ежегодно в республике образуется порядка 650 тыс. тонн отходов, из которых 350 тыс. тонн – это твердые коммунальные отходы, которые образуются от жилого фонда.

      «По состоянию на 1 января 2017 года в Удмуртии зафиксировано более 550 мест постоянного несанкционированного размещения отходов. Из которых 41 свалка имеет площадь более 2 гектаров. В сумме эти крупные свалки занимают площадь около 150 гектаров. В основном эти свалки сформировались вблизи райцентров и крупных сельских поселений, в которых отсутствует или не развита система отходов», - пояснил Нестеров.

      При формировании бюджета республики на 2018 год министерство направило заявку в Минфин Удмуртии на включение в республиканскую казну средств на проектирование пяти объектов рекультивации на общую сумму 12,5 млн рублей.

      «В перспективе планируется строительство мусороперерабатывающего завода в Завьяловском и Глазовском районе. Данные районы выбраны исходя из объемов образования коммунальных отходов прежде всего в городах Ижевск и Глазов, а также транспортной логистики. В настоящее время ведутся поиск земельных участков и переговоры с потенциальными инвесторами», - сказал и.о. министра природных ресурсов.

      Так, в Завьловском районе власти республики рассматривали 16 участков, в Сарапуле – 4, в Воткинском районе – 7, но во всех случаях местные жители пока выступают против строительства заводов.

      17:16, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      261
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки

       

       

       

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