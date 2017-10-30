Победителей конкурса «Как прекрасен этот мир» наградили в Ижевске

Организаторы и партнеры конкурса поздравили участников и их родителей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей третьего ежегодного городского конкурса совместного творчества воспитанников детских садов, их родителей и педагогов «Как прекрасен этот мир». Его организаторами стали Управление дошкольного образования и воспитания администрации города и информационно-методический центр «Альтернатива».
За время проекта организаторы получили 3 000 работ от юных ижевчан. И только 200 из них вышли в финал. Члены жюри и читатели сайта «Сусанин» выбрали по 12 призеров. Еще одну награду вручил информационный спонсор конкурса LOVE RADIO в Ижевске 97,8 FM. Отметим, что в народном голосовании приняли участие 30 823 человека.
28 октября в киноцентре «Дружба» подвели итоги конкурса. Участников церемонии ждали розыгрыши подарков и конкурсы. Все победители были награждены дипломами и ценными подарками. А затем для всех участников мероприятия в подарок был организован показ детского мультфильма «Тед-путешественник».
В номинации конкурса «В гостях у природы» по итогам оценки главного жюри призерами стали:
- Тимур Мансуров – д/с № 247
- Кира Уткина – д/с № 82
- Женя Москвин – д/с № 201
Призеры онлайн голосования:
- Елизавета Иванова, МБДОУ №32 - 2334 голоса
- Никита Машков, МБДОУ №179 - 1927 голосов
- Филипп Решетников, МБДОУ №172 - 1281 голос
Призеры в номинации конкурса «Мои четвероногие друзья» по итогам оценки главного жюри:
- Даша Коротаева – д/с №286
- Родион Солеев – д/с №265
- Катя Мухина – д/с №242
Призеры онлайн голосования:
- Александра Белокрылова, МБДОУ №173 - 3 507 голосов
- Анастасия Горохова, МБДОУ №71 - 3264 голоса
- Устиния Белослудцева МБДОУ №180 - 1448 голосов
Призеры в номинации «Дружба начинается с улыбки» по итогам оценки главного жюри:
- Настя Маслякова - д/с №11
- Марк Степанов – д/с №5
- Дарина Стерхова – д/с №71
Призеры онлайн голосования:
- Арсений Бурашников МБДОУ №77 - 2138 голосов
- Адриан Несмелов МБДОУ №229 - 1717 голосов
- Аделина Ашпина МБДОУ №32 - 1273 голоса
Призеры в номинации конкурса «Мой мир» по итогам оценки главного жюри:
- Динара Габдуллина – д/с №218
- Богдан Дубинин – д/с №271
- Дмитрий Шайхлисманов – д/с №283
Призеры онлайн голосования:
- МБДОУ № 160, Созонова Марина - 3 455 голосов
- МБДОУ №39, Касимова Эля - 2729 голосов
- МБДОУ №25, Чайников Степан - 352 голоса
Приз симпатий от LOVE радио получила Анна Поздеева (д/с №217)
Партнеры конкурса: ООО «Комос-Авто», кинотеатру «Дружба», сеть магазинов «Вкусный дом», ОАО «МИЛКОМ», сеть «Бережных аптек» в Удмуртии, сеть детских гипермаркетов «Смайл», компания «Мирабель».