Победителей конкурса «Как прекрасен этот мир» наградили в Ижевске

Организаторы и партнеры конкурса поздравили участников и их родителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей третьего ежегодного городского конкурса совместного творчества воспитанников детских садов, их родителей и педагогов «Как прекрасен этот мир». Его организаторами стали Управление дошкольного образования и воспитания администрации города и информационно-методический центр «Альтернатива».

За время проекта организаторы получили 3 000 работ от юных ижевчан. И только 200 из них вышли в финал. Члены жюри и читатели сайта «Сусанин» выбрали по 12 призеров. Еще одну награду вручил информационный спонсор конкурса LOVE RADIO в Ижевске 97,8 FM. Отметим, что в народном голосовании приняли участие 30 823 человека.

28 октября в киноцентре «Дружба» подвели итоги конкурса. Участников церемонии ждали розыгрыши подарков и конкурсы. Все победители были награждены дипломами и ценными подарками. А затем для всех участников мероприятия в подарок был организован показ детского мультфильма «Тед-путешественник».

В номинации конкурса «В гостях у природы» по итогам оценки главного жюри призерами стали:

- Тимур Мансуров – д/с № 247

- Кира Уткина – д/с № 82

- Женя Москвин – д/с № 201

Призеры онлайн голосования:

- Елизавета Иванова, МБДОУ №32 - 2334 голоса

- Никита Машков, МБДОУ №179 - 1927 голосов

- Филипп Решетников, МБДОУ №172 - 1281 голос

Призеры в номинации конкурса «Мои четвероногие друзья» по итогам оценки главного жюри:

- Даша Коротаева – д/с №286

- Родион Солеев – д/с №265

- Катя Мухина – д/с №242

Призеры онлайн голосования:

- Александра Белокрылова, МБДОУ №173 - 3 507 голосов

- Анастасия Горохова, МБДОУ №71 - 3264 голоса

- Устиния Белослудцева МБДОУ №180 - 1448 голосов

Призеры в номинации «Дружба начинается с улыбки» по итогам оценки главного жюри:

- Настя Маслякова - д/с №11

- Марк Степанов – д/с №5

- Дарина Стерхова – д/с №71

Призеры онлайн голосования:

- Арсений Бурашников МБДОУ №77 - 2138 голосов

- Адриан Несмелов МБДОУ №229 - 1717 голосов

- Аделина Ашпина МБДОУ №32 - 1273 голоса

Призеры в номинации конкурса «Мой мир» по итогам оценки главного жюри:

- Динара Габдуллина – д/с №218

- Богдан Дубинин – д/с №271

- Дмитрий Шайхлисманов – д/с №283

Призеры онлайн голосования:

- МБДОУ № 160, Созонова Марина - 3 455 голосов

- МБДОУ №39, Касимова Эля - 2729 голосов

- МБДОУ №25, Чайников Степан - 352 голоса

Приз симпатий от LOVE радио получила Анна Поздеева (д/с №217)

Партнеры конкурса: ООО «Комос-Авто», кинотеатру «Дружба», сеть магазинов «Вкусный дом», ОАО «МИЛКОМ», сеть «Бережных аптек» в Удмуртии, сеть детских гипермаркетов «Смайл», компания «Мирабель».