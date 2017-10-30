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      Победителей конкурса «Как прекрасен этот мир» наградили в Ижевске

      15:37, 30 октября, 2017
      15:37, 30 октября, 2017
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      #дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#LOVE RADIO в Ижевске
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      Организаторы и партнеры конкурса поздравили участников и их родителей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей третьего ежегодного городского конкурса совместного творчества воспитанников детских садов, их родителей и педагогов «Как прекрасен этот мир». Его организаторами стали Управление дошкольного образования и воспитания администрации города и информационно-методический центр «Альтернатива».

      За время проекта организаторы получили 3 000 работ от юных ижевчан. И только 200 из них вышли в финал. Члены жюри и читатели сайта «Сусанин» выбрали по 12 призеров. Еще одну награду вручил информационный спонсор конкурса LOVE RADIO в Ижевске 97,8 FM. Отметим, что в народном голосовании приняли участие 30 823 человека.

      28 октября в киноцентре «Дружба» подвели итоги конкурса. Участников церемонии ждали розыгрыши подарков и конкурсы. Все победители были награждены дипломами и ценными подарками. А затем для всех участников мероприятия в подарок был организован показ детского мультфильма «Тед-путешественник».

      В номинации конкурса «В гостях у природы» по итогам оценки главного жюри призерами стали:

      - Тимур Мансуров – д/с № 247

      - Кира Уткина – д/с № 82

      - Женя Москвин – д/с № 201

      Призеры онлайн голосования:

      - Елизавета Иванова, МБДОУ №32 - 2334 голоса

      - Никита Машков, МБДОУ №179 - 1927 голосов

      - Филипп Решетников, МБДОУ №172 - 1281 голос

      Призеры в номинации конкурса «Мои четвероногие друзья» по итогам оценки главного жюри:

      - Даша Коротаева – д/с №286

      - Родион Солеев – д/с №265

      - Катя Мухина – д/с №242

      Призеры онлайн голосования:

      - Александра Белокрылова, МБДОУ №173 - 3 507 голосов

      - Анастасия Горохова, МБДОУ №71 - 3264 голоса

      - Устиния Белослудцева МБДОУ №180 - 1448 голосов

      Призеры в номинации «Дружба начинается с улыбки» по итогам оценки главного жюри:

      - Настя Маслякова - д/с №11

      - Марк Степанов – д/с №5

      - Дарина Стерхова – д/с №71

      Призеры онлайн голосования:

      - Арсений Бурашников МБДОУ №77 - 2138 голосов

      - Адриан Несмелов МБДОУ №229 - 1717 голосов

      - Аделина Ашпина МБДОУ №32 - 1273 голоса

      Призеры в номинации конкурса «Мой мир» по итогам оценки главного жюри:

      - Динара Габдуллина – д/с №218

      - Богдан Дубинин – д/с №271

      - Дмитрий Шайхлисманов – д/с №283

      Призеры онлайн голосования:

      - МБДОУ № 160, Созонова Марина - 3 455 голосов

      - МБДОУ №39, Касимова Эля - 2729 голосов

      - МБДОУ №25, Чайников Степан - 352 голоса

      Приз симпатий от LOVE радио получила Анна Поздеева (д/с №217)

      Партнеры конкурса: ООО «Комос-Авто», кинотеатру «Дружба», сеть магазинов «Вкусный дом», ОАО «МИЛКОМ», сеть «Бережных аптек» в Удмуртии, сеть детских гипермаркетов «Смайл», компания «Мирабель».

      15:37, 30 октября, 2017
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      #дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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