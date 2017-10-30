Автомобилистов Удмуртии просят быть особенно внимательными на дорогах из-за тумана

Видимость на трассах составляет до 300 м, а в отдельных местах, низинах до 200 м и менее.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии просит водителей быть особенно внимательными из-за сильного тумана. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, видимость на дорогах до 300 м, а в отдельных местах, низинах до 200 м и менее.

Туман сохранится до 12:00, сообщает главное управление МЧС России по региону со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Автомобилистов просят соблюдать меры безопасности: ограничить скорость, использовать противотуманные фары. Отмечается, что должны быть установлены две противотуманные фары, причём включать их нужно вместе с габаритными огнями и освещением регистрационного знака.

Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться как отдельно, так и совместно с дальним или ближним светом фар.

Также автолюбителям напоминают, что во время тумана не следует отвлекаться на разговоры, приём пищи, курение и тому подобное.