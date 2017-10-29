Власти Удмуртии планируют повысить категорию федеральных трасс

Это позволит оптимизировать движение транспорта в регионе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируется повысить категорию федеральных трасс. Это позволит оптимизировать движение транспорта в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Более высокая категория дорог поможет повысить транзитный потенциал, в том числе и через Камский мост, который стал убыточным для Удмуртии.

Отметим, что всего в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован 141 км дорожного полотна. В 2017 году на ремонт республиканских и муниципальных дорог Ижевской агломерации Удмуртия получила из федерального бюджета 625 млн рублей и ещё 625 млн рублей предусмотрела в региональной казне. На ремонт дорог федерального значения в рамках проекта выделено 734 млн рублей из федеральной казны.