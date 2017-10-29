Директора учебного заведения в Удмуртии признали виновным в мошенничестве

Он незаконно присвоил себе около 75 тыс. рублей

Юкаменское. Удмуртия. Директор учебного заведения дополнительного образования в селе Юкаменское Удмуртии признан виновным в мошенничестве. Он незаконно присвоил себе 74,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

56-летний мужчина внёс ложные сведения в документы об укомплектовании учащихся на учебный год. На основании этих данных он получил дополнительные средства из бюджета.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения). Директору назначен штраф 45 тыс. рублей.