В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии ликвидировали крупную свалку

Мусор скапливался рядом с деревней Мукши.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии рядом с деревней Мукши ликвидировали крупную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской республики.

Надзорный орган района проверил участок, на котором образовалось скопление мусора. Прокурор подал иск в Якшур-Бодьинский районный суд о ликвидации незаконной свалки.

Согласно Лесному кодексу России, арендатор лесного участка обязан содержать территорию в чистоте и не допускать её захламления. Скопление мусора образовалось на территории, которая находится в аренде ООО «Леспромбаза».

В результате иск прокурора удовлетворён. Ответчик свалку ликвидировал.