Социальные выплаты за 4, 5 и 6 ноября почта доставит раньше.
Ижевск. Удмуртия. Изменился график выдачи пенсий жителям Удмуртии. Социальные выплаты за 4, 5 и 6 ноября почта доставит раньше, сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по Удмуртии.
В городских Почтамтах:
– доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат за 3 ноября 2017 года будет осуществляться 2 ноября 2017 года;
– доставка пенсий за 4 ноября 2017 года будет осуществляться 3 ноября 2017 года;
– доставка пенсий за 5,6 ноября 2017 года будет осуществляться 6 ноября 2017 года.
В районных Почтамтах:
– доставка пенсий за 4 ноября 2017 года будет осуществляться 3 ноября 2017 года;
– доставка пенсий за 5,6 ноября 2017 года будет осуществляться 6 ноября 2017 года.
Выплаты в кредитных учреждениях Удмуртии будут производиться в установленные сроки.