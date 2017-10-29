Социальные выплаты за 4, 5 и 6 ноября почта доставит раньше.

Ижевск. Удмуртия. Изменился график выдачи пенсий жителям Удмуртии. Социальные выплаты за 4, 5 и 6 ноября почта доставит раньше, сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по Удмуртии.

В городских Почтамтах:

– доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат за 3 ноября 2017 года будет осуществляться 2 ноября 2017 года;

– доставка пенсий за 4 ноября 2017 года будет осуществляться 3 ноября 2017 года;

– доставка пенсий за 5,6 ноября 2017 года будет осуществляться 6 ноября 2017 года.

В районных Почтамтах:

– доставка пенсий за 4 ноября 2017 года будет осуществляться 3 ноября 2017 года;

– доставка пенсий за 5,6 ноября 2017 года будет осуществляться 6 ноября 2017 года.

Выплаты в кредитных учреждениях Удмуртии будут производиться в установленные сроки.