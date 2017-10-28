Её спас Дима Билан.

Ижевск. Удмуртия. Юля Валеева из Удмуртии прошла в следующий этап проекта «Голос». В состязании под названием «Поединки» её спас Дима Билан.

Певица из Сарапула состязалась с кубинцем Ясмани Ангуло Сильвой. Наставник обоих артистов Леонид Агутин отдал предпочтение Ясмани. Валеева должна была покинуть проект, но её спас Дима Билан. Теперь девушка продолжит состязание в его команде.

В проекте принимает участие еще одна представительница Удмуртии – ижевчанка Светалана Сыропятова. Она успешно преодолела «Поединок» и продолжит участие под руководством Александра Градского.