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      Пассажирам поезда в Сарапуле пришлось принимать роды

      13:22, 28 октября, 2017
      13:22, 28 октября, 2017
      1216
      0
      #медицина\n#дети\n#здоровье\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      1216
      0

      Женщину с новорожденной дочкой доставили в городские больницы.

      Сарапул. Удмуртия. Пассажирам поезда, ехавшего через Удмуртию в Новосибирск, пришлось принимать роды. У жительницы Свердловской области на перегоне Агрыз – Сарапул начались схватки, сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте.

      «Данная гражданка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург <…>. Роды приняли граждане из числа пассажиров поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», - отмечают правоохранители.

      Женщину с новорожденной дочкой сняли с поезда и доставили в городские больницы.

      13:22, 28 октября, 2017
      1216
      0
      #медицина\n#дети\n#здоровье\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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