Пассажирам поезда в Сарапуле пришлось принимать роды

Женщину с новорожденной дочкой доставили в городские больницы.

Сарапул. Удмуртия. Пассажирам поезда, ехавшего через Удмуртию в Новосибирск, пришлось принимать роды. У жительницы Свердловской области на перегоне Агрыз – Сарапул начались схватки, сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте.

«Данная гражданка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург <…>. Роды приняли граждане из числа пассажиров поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», - отмечают правоохранители.

Женщину с новорожденной дочкой сняли с поезда и доставили в городские больницы.