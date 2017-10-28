Пилотный проект: Удмуртия получит 65 млн рублей на переработку отходов

В 2018 году субсидии получат 17 регионов.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году Удмуртия получит 65 млн рублей на переработку отходов. Деньги будут выделены в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба Минприроды по Удмуртской Республике.

Субсидии получат 17 регионов, которые смогли представить внятные планы расходования выделяемых средств.

«Деньги могут быть направлены на строительство и техническое перевооружение объектов переработки отходов и оснащение данных объектов, а также на внедрение промышленного оборудования для утилизации отходов», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, деньги выделяют из так называемого экологического сбора. Его выплачивают производители готовых товаров – товаров, которые необходимо утилизировать после «утраты ими потребительских свойств».