Жители Ижевска собрали деньги на утилизацию тонны батареек

Организаторы акции смогли собрать 200 тыс. рублей для отправки элементов питания в Челябинск.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогли собрать 200 тыс. рублей на утилизацию 1 тонны батареек. В пятницу, 27 октября, кампания завершилась на площадке Planeta.ru.

Активисты организации «Зеленый паровоз» за год совместно с ижевчанами собрали 1 тонну батареек. Единственный завод, на котором их можно переработать, находится в Челябинске. Для того, чтобы доставить туда элементы питания, а также на оплату комиссии платформы «Планета.ру» и оплаты почтовых расходов на доставку сувениров, волонтеры собирали 200 тыс. рублей.

В качестве благодарности за участие в экологическом проекте, благотворители могли получить открытки, пастилу, картонные шариковые ручки, эко-сумки и другие подарки.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» активист движения «Зеленый паровоз» Катерина Берестова, сбор средств продлится до конца месяца. После этого в течение четырех дней «Планера.ру» перечислит деньги волонтеры. Далее батарейки отправятся в Челябинск.