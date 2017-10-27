За 9 месяцев 2017 года каждый житель Удмуртии в среднем потратил 3 тыс рублей на бытовые услуги

Это 8 место в Приволжском федеральном округе.

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2017 года каждый житель Удмуртии в среднем потратил 3 тыс 98 рублей на бытовые услуги. Как сообщает Удмуртстат, это 8 место в Приволжском федеральном округе. Всего на это было потрачено 4,7 млрд рублей.

По информации статистиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 1,7 процентов.

«Самый высокий показатель в Татарстане – 8165 рублей на одного жителя, самый низкий – в Мордовии – 2052 рубля», - говорится в сообщении.

Удмуртстат отмечает, что наиболее востребованными являются услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту и строительству жилья, парикмахерские услуги, вместе они занимают две трети всего объёма бытовых услуг.