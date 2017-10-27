Пожар на концерне «Калашников», причины смерти Дмитрия Марьянова и сверхзвуковой автомобиль: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» поздравляют своих читателей с наступлением пятницы. По традиции нолвый день начинаем с обзора событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Пожар:
Пользователи соцсетей сообщили в группе ИГГС Вконтакте о пожаре на территории концерна Калашников. Между тем, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртской Республике, здание, в котором произошло возгорание, бесхозное.
Потушить пламя огнеборцам удалось за полчаса.
Дорожная авария:
Около 20:20 накануне, 26 октября, в Ижевске сбили пешехода. Авария произошла недалеко от остановки «Воткинская линия».
По данным пресс-службы регионального спасательного ведомства, мужчина попал под колеса легкового авто. Подробности ДТП в настоящее время выясняются.
Выводы экспертов:
Специалисты озвучили окончательные причины смерти актера Дмитрия Марьянова.
«Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — цитирует Росбалт результаты экспертизы.
Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября в подмосковной Лобне на 48-м году жизни. Друзья артиста рассказали, что он потерял сознание, но врачи отказались оперативно оказать ему помощь. После этого они решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако спасти мужчину уже не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Дрейф:
В Тихом океане спасли девушек и собак, которые 5 месяцев дрейфовали на сломанной яхте. По данным РенТВ, двигатель судна вышел из строя в мае 2017 года, когда путешественницы отправились из Гонолулу на Таити
Девушки надеялись добраться до земли под парусами, но сбились с маршрута. Спустя два месяца они начали подавать сигналы бедствия, однако поблизости никаких судов не оказалось.
Заметили яхту тайваньские рыбаки.
Путешественницам и их питомцам понадобилась медицинская помощь. Девушки признались, что им удалось выжить лишь благодаря опреснителям воды и запасам продуктов длительного хранения.
Испытания новинки:
В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль. Правда, пока машина разогналась всего до 300 км/ч, пишет НТВ.
Через пару лет машину под названием Bloodhound хотят разогнать до умопомрачительных 1600 км/ч — это на треть превышает скорость звука.
Пока что звуковой барьер пробила только одна машина: это было 20 лет назад в пустыне Аризоны, ее пилотировал британский военный летчик Энди Грин. И, кстати, в этот раз за рулем был он же.