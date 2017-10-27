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      Пожар на концерне «Калашников», причины смерти Дмитрия Марьянова и сверхзвуковой автомобиль: что произошло минувшей ночью

      08:00, 27 октября, 2017
      08:00, 27 октября, 2017
      1594
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      #медицина\n#туризм\n#здоровье\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» поздравляют своих читателей с наступлением пятницы. По традиции нолвый день начинаем с обзора событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Пожар:

      Пользователи соцсетей сообщили в группе ИГГС Вконтакте о пожаре на территории концерна Калашников. Между тем, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртской Республике, здание, в котором произошло возгорание, бесхозное.

      Потушить пламя огнеборцам удалось за полчаса.


      Дорожная авария:

      Около 20:20 накануне, 26 октября, в Ижевске сбили пешехода. Авария произошла недалеко от остановки «Воткинская линия».

      По данным пресс-службы регионального спасательного ведомства, мужчина попал под колеса легкового авто. Подробности  ДТП в настоящее время выясняются.

      Выводы экспертов:

      Специалисты озвучили окончательные причины смерти актера Дмитрия Марьянова.

      «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — цитирует Росбалт результаты экспертизы.

      Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября в подмосковной Лобне на 48-м году жизни. Друзья артиста рассказали, что он потерял сознание, но врачи отказались оперативно оказать ему помощь. После этого они решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако спасти мужчину уже не удалось.

      Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

      Дрейф:

      В Тихом океане спасли девушек и собак, которые 5 месяцев дрейфовали на сломанной яхте. По данным РенТВ, двигатель судна вышел из строя в мае 2017 года, когда путешественницы отправились из Гонолулу на Таити

      Девушки надеялись добраться до земли под парусами, но сбились с маршрута. Спустя два месяца они начали подавать сигналы бедствия, однако поблизости никаких судов не оказалось.

      Заметили яхту тайваньские рыбаки.

      Путешественницам и их питомцам понадобилась медицинская помощь. Девушки признались, что им удалось выжить лишь благодаря опреснителям воды и запасам продуктов длительного хранения.

      Испытания новинки:

      В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль. Правда, пока машина разогналась всего до 300 км/ч, пишет НТВ.

      Через пару лет машину под названием Bloodhound хотят разогнать до умопомрачительных 1600 км/ч — это на треть превышает скорость звука.

      Пока что звуковой барьер пробила только одна машина: это было 20 лет назад в пустыне Аризоны, ее пилотировал британский военный летчик Энди Грин. И, кстати, в этот раз за рулем был он же.

      08:00, 27 октября, 2017
      1594
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      #медицина\n#туризм\n#здоровье\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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