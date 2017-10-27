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      Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

      08:30, 27 октября, 2017
      08:30, 27 октября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога
      Фото: @arzik2
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      Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия 27 и 28 октября.

      Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей Удмуртии. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, профилактические мероприятия состоятся 27 и 28 октября.

      Они будут направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом пьяными водителями, лицами без прав, либо лишенных такого права.

      В мероприятии примут участие представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль» и формирований правоохранительной направленности.

      Сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать о нарушающих ПДД водителях по телефонам дежурной части 415-700 и 415-701.

      08:30, 27 октября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога

       

       

       

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