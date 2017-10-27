Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия 27 и 28 октября.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей Удмуртии. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, профилактические мероприятия состоятся 27 и 28 октября.

Они будут направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом пьяными водителями, лицами без прав, либо лишенных такого права.

В мероприятии примут участие представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль» и формирований правоохранительной направленности.

Сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать о нарушающих ПДД водителях по телефонам дежурной части 415-700 и 415-701.