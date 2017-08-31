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      Происшествие на Барамзиной в Ижевске, дело об убийстве в парке Горького и хакеры в Instagram: что произошло минувшей ночью

      08:01, 31 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:01, 31 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      425
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#соцсети\n#происшествие\n#убийство\n#Картина дня
      Фото: ДНИ
      425
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Происшествие на Барамзиной:

      Горожане накануне поздним вечером поделились в соцсетях снимками, на которых видно, что около дома по лице Барамзиной стояли пожарные машины, МЧС и автомобиль реанимации. Очевидцы не указали что именно произошло у дома №3.

       

      Дело об убийстве блогера:

      Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в парке Горького, рассказал, что ударил своего оппонента из-за опасений нападения с его стороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Первый канал.

       «Я его толкнул, а потом он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. И я понял, что сейчас он на меня нападёт. Это был как инстинкт, отмашка — один удар. Я никуда не целился», — сказал Макаров.

      Он отметил, что его действия были «защитным рефлексом».

      «Я ударил человека, я готов ответить за это», — добавил он.

      Ранее сообщалось, что Макарову предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

      13 августа молодой человек 1988 года рождения был избит неизвестными во время прогулки с друзьями. Потерпевшего доставили в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

      Инста-хакеры:

      Хакеры смогли получить доступ к персональным данным популярных пользователей Instagram благодаря уязвимости, которая сейчас устранена. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Недавно мы обнаружили, что одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности, адресам электронной почты и номерам телефонов, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram», - говорится в заявлении пресс-службы сервиса.

      Там добавили, что уязвимость не коснулась паролей и другой конфиденциальной информации, и заверили пользователей, что она уже устранена.

      В Instagram также отказались раскрывать имена пользователей, пострадавших от атаки, однако отметили, что взлом был направлен на владельцев аккаунтов с большим числом подписчиков.

      08:01, 31 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      425
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#соцсети\n#происшествие\n#убийство\n#Картина дня

       

       

       

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