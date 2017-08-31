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      Знай наших: в Ижевске появилась городская Доска почета

      09:20, 31 августа, 2017
      09:20, 31 августа, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия
      Фото: susanin.news
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      Торжественное открытие состоялось в среду, 30 августа, около здания администрации города.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске около здания администрации столицы Удмуртии появилась городская Доска почета. Торжественная церемония открытия состоялась в среду, 30 августа.

      Сегодня на Доске почета размещены 14 граждан: Светлана Зимина (кондуктор ИПОПАТ), Владимир Смолин (кабельщик-спайщик ПАО «Ростелеком»), Татьяна Шумихина (воспитатель МБДОУ «Детский сад №17»), Виталий Тюльпин (директор МАУ ЦРК «Русский Дом»), Сергей Чибирев (тренер Спортивной школы единоборств), Аида Хуснутдинова (главная медицинская сестра ГКБ №7), Светлана Зайцева (художник-модельер ООО «ЛеТаС»), Лидия Соколикова (старший специалист отдела землеустройства - заведующая архивом Управления земельных ресурсов и землеустройства), Алексей Сидоров (заместитель начальника отдела полиции №2 УМВД по Ижевску). Лучшими коллективами города названы 6 предприятий: в отрасли «ЖКХ» - ООО «ЖРП 8», в «Промышленности» - Ижевский опытно-механический завод, в отрасли «Транспорт» - МУП Ижевска «ИжГорЭлектроТранс», в отрасли «Образование и наука» - МБОУ «ЭмЛИ №29», в «Культуре и искусстве» - театр «Молодой человек».

      Директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов отметил, что для него и для предприятия - большая честь оказаться на Доске почета.

      «Мы стараемся двигаться в ногу со временем, а где-то в чем-то его опережать. У нас большое желание, чтобы троллейбусы с автономным ходом наконец-то пришли в город Ижевск и стали ходить по его улицам, чтобы те микрорайоны, до которых мы не можем дотянуться своей контактной сетью, были связаны подвижным составом, который ходит и под контактной сетью, и на аккумуляторах», - прокомментировал Батов.

      Ижевская Доска почета будет обновляться ежегодно пред Днем города. Предприятия и организации могут выдвинуть кандидатуры, которые, по их мнению, достойны попасть на стенд до 15 июля. В этом году поступило 52 заявления.

      По словам главы города Юрия Тюрина, кандидатуры рассматривает специальная комиссия, которая учитывает такие критерии, как стаж работы, трудовые достижения, награды, заслуги перед городом и так далее.

      «Это очень значимое событие. Горожане должны видеть тех людей, которые строят, создают, учат и лечат. Очень важно, чтобы их знали в лицо», - отметил Юрий Тюрин.

      Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.

      09:20, 31 августа, 2017
      17
      0
      #общество\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия

       

       

       

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