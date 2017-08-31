Знай наших: в Ижевске появилась городская Доска почета

Торжественное открытие состоялось в среду, 30 августа, около здания администрации города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске около здания администрации столицы Удмуртии появилась городская Доска почета. Торжественная церемония открытия состоялась в среду, 30 августа.

Сегодня на Доске почета размещены 14 граждан: Светлана Зимина (кондуктор ИПОПАТ), Владимир Смолин (кабельщик-спайщик ПАО «Ростелеком»), Татьяна Шумихина (воспитатель МБДОУ «Детский сад №17»), Виталий Тюльпин (директор МАУ ЦРК «Русский Дом»), Сергей Чибирев (тренер Спортивной школы единоборств), Аида Хуснутдинова (главная медицинская сестра ГКБ №7), Светлана Зайцева (художник-модельер ООО «ЛеТаС»), Лидия Соколикова (старший специалист отдела землеустройства - заведующая архивом Управления земельных ресурсов и землеустройства), Алексей Сидоров (заместитель начальника отдела полиции №2 УМВД по Ижевску). Лучшими коллективами города названы 6 предприятий: в отрасли «ЖКХ» - ООО «ЖРП 8», в «Промышленности» - Ижевский опытно-механический завод, в отрасли «Транспорт» - МУП Ижевска «ИжГорЭлектроТранс», в отрасли «Образование и наука» - МБОУ «ЭмЛИ №29», в «Культуре и искусстве» - театр «Молодой человек».

Директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов отметил, что для него и для предприятия - большая честь оказаться на Доске почета.

«Мы стараемся двигаться в ногу со временем, а где-то в чем-то его опережать. У нас большое желание, чтобы троллейбусы с автономным ходом наконец-то пришли в город Ижевск и стали ходить по его улицам, чтобы те микрорайоны, до которых мы не можем дотянуться своей контактной сетью, были связаны подвижным составом, который ходит и под контактной сетью, и на аккумуляторах», - прокомментировал Батов.

Ижевская Доска почета будет обновляться ежегодно пред Днем города. Предприятия и организации могут выдвинуть кандидатуры, которые, по их мнению, достойны попасть на стенд до 15 июля. В этом году поступило 52 заявления.

По словам главы города Юрия Тюрина, кандидатуры рассматривает специальная комиссия, которая учитывает такие критерии, как стаж работы, трудовые достижения, награды, заслуги перед городом и так далее.

«Это очень значимое событие. Горожане должны видеть тех людей, которые строят, создают, учат и лечат. Очень важно, чтобы их знали в лицо», - отметил Юрий Тюрин.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.