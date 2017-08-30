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      Удмуртия в минуту: слухи о депутатах Госсовета Удмуртии и уход руководителя УБиТа

      18:10, 30 августа, 2017
      18:10, 30 августа, 2017
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      #кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#капремонт\n#следствие\n#финансы и деньги
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      Информагентство «Сусанин» расскажет о самых интересных новостях уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 30 августа, стало известно, что информация о снятии с выборов двух депутатов Госсовета Удмуртии оказалась ничем не подтвержденным слухом. Андрей Смирной и Юрий Бычков останутся кандидатами. Ранее информацию об их снятии распространили некоторые СМИ.

      Удмуртия в минуту: слухи о депутатах Госсовета Удмуртии и уход руководителя УБиТа

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Ушел руководитель:

      Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Теперь он возглавляет Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление.

      Нашли нарушения:

      Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил работу республиканского Фонда капремонта. На заседании был представлен доклад о нарушениях в работе организации.

      Участок по дешёвке:

      Следователи заинтересовались деятельностью администрации Воткинского района. Правоохранителям стало известно, что представители муниципалитета продали земельный участок по заниженной цене.

      Деньги на лечение:

      Жители Ижевска собрали деньги на лечение расстрелянной собаки. Сумма превысила двенадцать тысяч рублей. Волонтеры надеются, что этих денег хватит и на лечение, и на передержку для животного.

      18:10, 30 августа, 2017
      52
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      #кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#капремонт\n#следствие\n#финансы и деньги

       

       

       

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