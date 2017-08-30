Информагентство «Сусанин» расскажет о самых интересных новостях уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. В среду, 30 августа, стало известно, что информация о снятии с выборов двух депутатов Госсовета Удмуртии оказалась ничем не подтвержденным слухом. Андрей Смирной и Юрий Бычков останутся кандидатами. Ранее информацию об их снятии распространили некоторые СМИ.

Удмуртия в минуту: слухи о депутатах Госсовета Удмуртии и уход руководителя УБиТа Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Ушел руководитель:

Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Теперь он возглавляет Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление.

Нашли нарушения:

Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил работу республиканского Фонда капремонта. На заседании был представлен доклад о нарушениях в работе организации.

Участок по дешёвке:

Следователи заинтересовались деятельностью администрации Воткинского района. Правоохранителям стало известно, что представители муниципалитета продали земельный участок по заниженной цене.

Деньги на лечение:

Жители Ижевска собрали деньги на лечение расстрелянной собаки. Сумма превысила двенадцать тысяч рублей. Волонтеры надеются, что этих денег хватит и на лечение, и на передержку для животного.