Ижевчане собрали более 12 тыс рублей на лечение расстрелянной собаки

Тех, кто напал на животное, еще предстоит найти.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжают сбор средств на лечение расстрелянной на Нылгинском тракте собаки. Как рассказала информагентству «Сусанин» волонтер приюта «Кот и пес» Илона Ризванова, неравнодушные люди собрали уже более 12 тыс. рублей.

«Хватит на долечивание и потом на передержку», - отметила девушка.

Нужна собаке и помощь кормом – она сильно истощена.

Напомним, сообщение о том, что в поле под Ижевском лежит раненая собака, появилось в группе «Четыре лапы» в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 25 августа. Добровольцам удалось найти машину и договориться с ветеринарным госпиталем в Ижевске, куда и доставили пострадавшего зверя. В его теле обнаружили больше 10 пуль.

«Собака родилась в рубашке! Стреляли дробью, лишь травмирована слегка лучевая кость. Со слов врача Вячеслава Борисовича, оперативное вмешательство не нужно, так как все дроби капсулируются со временем, либо начнут выгнаиваться сами», - отмечают волонтеры.

Сейчас собака, которую назвали Капитошкой, уже не хромает, но все еще остается под наблюдением врачей. Тех, кто напал на нее, еще предстоит найти.