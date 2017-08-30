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      Ижевчане собрали более 12 тыс рублей на лечение расстрелянной собаки

      14:09, 30 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:09, 30 августа, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #Ижевск\n#животные\n#видео\n#Удмуртия\n#благотворительность
      162
      0

      Тех, кто напал на животное, еще предстоит найти.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжают сбор средств на лечение  расстрелянной на Нылгинском тракте собаки. Как рассказала информагентству «Сусанин» волонтер приюта «Кот и пес» Илона Ризванова, неравнодушные люди собрали уже более 12 тыс. рублей.

      «Хватит на долечивание и потом на передержку», - отметила девушка.

      Нужна собаке и помощь кормом – она сильно истощена.

      Напомним, сообщение о том, что в поле под Ижевском лежит раненая собака, появилось в группе «Четыре лапы» в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 25 августа. Добровольцам удалось найти машину и договориться с ветеринарным госпиталем в Ижевске, куда и доставили пострадавшего зверя. В его теле обнаружили больше 10 пуль.

      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку

      «Собака родилась в рубашке! Стреляли дробью, лишь травмирована слегка лучевая кость. Со слов врача Вячеслава Борисовича, оперативное вмешательство не нужно, так как все дроби капсулируются со временем, либо начнут выгнаиваться сами», - отмечают волонтеры.

      Сейчас собака, которую назвали Капитошкой, уже не хромает, но все еще остается под наблюдением врачей. Тех, кто напал на нее, еще предстоит найти.

      14:09, 30 августа, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #Ижевск\n#животные\n#видео\n#Удмуртия\n#благотворительность

       

       

       

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