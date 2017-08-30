Антиалкогольный флешмоб пройдет в Ижевске 31 августа

Мероприятие состоится на набережной городского пруда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится флешмоб «1 и 11 сентября - Дни, свободные от алкоголя». Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики, мероприятие пройдет на набережной городского пруда у лодочной станции.

«В программе танцы, игры, работа интерактивных площадок. Волонтеры будут рисовать плакаты в поддержку здорового образа жизни. Плакаты планируют склеить в один большой», - отмечают стражи порядка.

Кроме того, на протяжении часа волонтеры города Ижевска будут исполнять танец «Танцуй добро».

Напомним, 1 сентября, в День знаний, в республике запрещена продажа алкоголя. Подобный запрет действует и 11 сентября, в День трезвости.