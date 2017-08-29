Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

Традиционный обзор самых интересных новостей дня от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 29 августа, стало известно, что власти США выступили против общения сироты Даниэля Морозова с родственниками. Тете и бабушке мальчика неизвестно даже, где он сейчас находится. Напомним, мать ребенка, которая была родом из Удмуртии, застрелил его отец. Мужчину же убили полицейские.

Незаконные результаты экспертизы:

Результаты экологической экспертизы на строительство двух полигонов ТБО в Удмуртии признали незаконными. Речь идет о свалках в Глазовском и Сарапульском районах. Проекты были сделаны с нарушениями закона.

Новое изобретение:

Разработчики гаджета Hudway Glass из Ижевска начали собирать деньги на «Кикстартере» для нового дивайса. Он получил название Hudway Cast. Это портативный дисплей для автомобиля, который позволяет получать маршруты, звонки, тексты и управлять музыкой.

Нападение медведя:

В Глазовском районе медведь напал на охотника. Мужчина попал в реанимацию, а раненому животному удалось сбежать. Охотоведы искали его почти целый день. В конце концов, зверя удалось найти и убить.

Два праздника:

В этом году на День знаний, первое сентября, выпал мусульманский Курбан-байрам. Однако праздничные мероприятия не пересекутся со школьными линейками. Стоит отметить, что порядок в этот день будут охранять более полутора тысяч полицейских.