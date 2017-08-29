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      Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

      18:00, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      208
      0
      #технологии\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#экология\n#США\n#животные\n#новости\n#День знаний\n#праздники\n#новые технологии\n#убийство
      208
      0

      Традиционный обзор самых интересных новостей дня от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 29 августа, стало известно, что власти США выступили против общения сироты Даниэля Морозова с родственниками. Тете и бабушке мальчика неизвестно даже, где он сейчас находится. Напомним, мать ребенка, которая была родом из Удмуртии, застрелил его отец. Мужчину же убили полицейские.

      Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Незаконные результаты экспертизы:

      Результаты экологической экспертизы на строительство двух полигонов ТБО в Удмуртии признали незаконными. Речь идет о свалках в Глазовском и Сарапульском районах. Проекты были сделаны с нарушениями закона.

      Новое изобретение:

      Разработчики гаджета Hudway Glass из Ижевска начали собирать деньги на «Кикстартере» для нового дивайса. Он получил название Hudway Cast. Это портативный дисплей для автомобиля, который позволяет получать маршруты, звонки, тексты и управлять музыкой.

      Нападение медведя:

      В Глазовском районе медведь напал на охотника. Мужчина попал в реанимацию, а раненому животному удалось сбежать. Охотоведы искали его почти целый день. В конце концов, зверя удалось найти и убить.

      Два праздника:

      В этом году на День знаний, первое сентября, выпал мусульманский Курбан-байрам. Однако праздничные мероприятия не пересекутся со школьными линейками. Стоит отметить, что порядок в этот день будут охранять более полутора тысяч полицейских.

      18:00, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      208
      0
      #технологии\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#экология\n#США\n#животные\n#новости\n#День знаний\n#праздники\n#новые технологии\n#убийство

       

       

       

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