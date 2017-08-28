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      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      18:15, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:15, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #культура\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#зарплата\n#транспорт\n#погода\n#власть и чиновники\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#Александр Бречалов
      279
      0

      Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 28 августа, в Ижевск прибыл председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он встретился с руководителем региона Александром Бречаловым. Володин отметил, что в республике в первую очередь нужно решить проблему с выплатой зарплат.

       

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение "Италмаса"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


       

      «Быстрее, выше, сильнее»:

      Время, которое проводит в пути поезд Ижевск – Москва, постараются сократить. В настоящее время «Италмас» добирается до столицы за семнадцать часов. Планируется, что вскоре состав будет прибывать на три часа быстрее.

      Культурная встреча:

      В Ижевске побывал известный режиссер Станислав Говорухин. Он встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией. После этого председатель комитета Госдумы по культуре отправился в Воткинск.

      Не удалось убежать:

      В Ижевске задержали таксиста, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Орджоникидзе. Мужчина с места ДТП скрылся. Однако сотрудники Госавтоинспекции сумели его найти.

      О погоде:

      День знаний – первое сентября – в Удмуртии будет теплым и солнечным. Днем воздух прогреется до двадцати трех градусов. А вот в последние дни лета в республике ожидаются дожди. Во вторник будет не теплее семнадцати градусов.

      18:15, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #культура\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#зарплата\n#транспорт\n#погода\n#власть и чиновники\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#Александр Бречалов

       

       

       

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