Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 28 августа, в Ижевск прибыл председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он встретился с руководителем региона Александром Бречаловым. Володин отметил, что в республике в первую очередь нужно решить проблему с выплатой зарплат.





«Быстрее, выше, сильнее»:

Время, которое проводит в пути поезд Ижевск – Москва, постараются сократить. В настоящее время «Италмас» добирается до столицы за семнадцать часов. Планируется, что вскоре состав будет прибывать на три часа быстрее.

Культурная встреча:

В Ижевске побывал известный режиссер Станислав Говорухин. Он встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией. После этого председатель комитета Госдумы по культуре отправился в Воткинск.

Не удалось убежать:

В Ижевске задержали таксиста, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Орджоникидзе. Мужчина с места ДТП скрылся. Однако сотрудники Госавтоинспекции сумели его найти.

О погоде:

День знаний – первое сентября – в Удмуртии будет теплым и солнечным. Днем воздух прогреется до двадцати трех градусов. А вот в последние дни лета в республике ожидаются дожди. Во вторник будет не теплее семнадцати градусов.