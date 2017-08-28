Главы муниципалитетов Удмуртии пожаловались на низкую зарплату

Просьба решить эту проблему поступила врио главы республики.

Ижевск. Удмуртия. Главы муниципальных образований Удмуртии пожаловались на низкую заработную плату. Врио главы республики Александра Бречалова попросили решить эту проблему во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 28 августа.

Руководитель региона пояснил, что он «категорически за» то, чтобы главы муниципалитетов получали достойную оплату труда, но происходить это должно по результатам их работы.

«22-25 тысяч, конечно, взвешивая ответственность, это несоизмеримо, но должны быть ключевые показатели эффективности. Мы должны к этому прийти, а вздыхать и говорить, что у меня нет перспектив… Я вам докажу, что у каждого района есть перспективы. Повысить зарплату только потому, что она низкая, я не могу. Во-первых, у нас сейчас не хватает средств в бюджете, во-вторых, это будет странно», - сказал Бречалов.