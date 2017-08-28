  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Главы муниципалитетов Удмуртии пожаловались на низкую зарплату

      14:48, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      14:48, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      965
      0
      #зарплата\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
      965
      0

      Просьба решить эту проблему поступила врио главы республики.

      Ижевск. Удмуртия. Главы муниципальных образований Удмуртии пожаловались на низкую заработную плату. Врио главы республики Александра Бречалова попросили решить эту проблему во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 28 августа.

      Руководитель региона пояснил, что он «категорически за» то, чтобы главы муниципалитетов получали достойную оплату труда, но происходить это должно по результатам их работы.

      «22-25 тысяч, конечно, взвешивая ответственность, это несоизмеримо, но должны быть ключевые показатели эффективности. Мы должны к этому прийти, а вздыхать и говорить, что у меня нет перспектив… Я вам докажу, что у каждого района есть перспективы. Повысить зарплату только потому, что она низкая, я не могу. Во-первых, у нас сейчас не хватает средств в бюджете, во-вторых, это будет странно», - сказал Бречалов.

      14:48, 28 августа, 2017
      Яна Шамаева
      965
      0
      #зарплата\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4684

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4463
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3290
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3005
      09:42, 25 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2424
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      6450

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2133
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1449
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1075
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1065
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      852
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      802
      09:25, 24 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      740
      17:00, 23 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      730
      18:49, 25 августа, 2017

      Мультимедиа

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      25 августа, 2017