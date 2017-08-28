Председатель Госдумы Володин: в первую очередь в Удмуртии нужно решить вопрос с выплатой зарплат

Об этом он сообщил в ходе визита в республику в понедельник, 28 августа.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госдумы Федерального Собрания России Вячеслав Володин считает, то Удмуртии в первую очередь нужно решить проблему с выплатой зарплат. Об этом он сообщил во время визита в республику в понедельник, 28 августа.

«Когда у нас минус в бюджете, главе республики нужно в первую очередь решать вопрос о выплате зарплат. То, что набрали кредитов именно банковских - это идет серьезный минус республике, потому что те деньги, которые Александр Владимирович (Бречалов – прим.ред.) мог потратить на дороги, нужно направлять на обслуживание по процентам», - сказал Володин.