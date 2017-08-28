Ижевск вошел в топ-40 российских городов, популярных в интернете

Столица Удмуртской Республики заняла 25-ю строчку списка.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в топ-40 российских городов, которыми чаще всего интересуются пользователи Яндекса. Об этом пишет Culturavrn.ru.

«Какие города России у всех на слуху, вызывают наибольший интерес, а какие пребывают в относительном забвении, погрузившись в тишь провинциальной жизни. <…> Как выяснилось, число запросов в поисковой строке не всегда прямо пропорционально населению того или иного города», - отмечает издание.

Тройку лидеров составили Москва (71 039 426 запросов), Санкт-Петербург (34 575 965 запросов) и Екатеринбург (17 859 960 запросов).

Ижевск занял 25-ю строчку. За месяц информацию о городе искали почти 5,35 млн раз.