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      Ижевск вошел в топ-40 российских городов, популярных в интернете

      10:25, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:25, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#рейтинг
      279
      0

      Столица Удмуртской Республики заняла 25-ю строчку списка.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в топ-40 российских городов, которыми чаще всего интересуются пользователи Яндекса. Об этом пишет Culturavrn.ru.

      «Какие города России у всех на слуху, вызывают наибольший интерес, а какие пребывают в относительном забвении, погрузившись в тишь провинциальной жизни. <…> Как выяснилось, число запросов в поисковой строке не всегда прямо пропорционально населению того или иного города», - отмечает издание.

      Тройку лидеров составили Москва (71 039 426 запросов), Санкт-Петербург (34 575 965 запросов) и Екатеринбург (17 859 960 запросов).

      Ижевск занял 25-ю строчку. За месяц информацию о городе искали почти 5,35 млн раз.

      10:25, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#рейтинг

       

       

       

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