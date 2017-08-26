Сотрудники УФСИН Удмуртии нашли новый дом для подброшенного им котенка

Новые хозяева забрали Звездочку в пятницу, 25 августа.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСИН Удмуртии нашли дом для котенка, которого подбросили к их административному зданию. Как сообщается на странице управления в «Фейсбуке», новые хозяева забрали Звездочку в пятницу, 25 августа.

«Пятничное радостное. Наша Звездочка, которую сотрудники подобрали возле административного здания около трех недель назад, выздоровела, похорошела, повеселела и сегодня, наконец, обрела настоящий дом! Только что кошечку забрали новые хозяева», - говорится в сообщении.

УФСИН Удмуртии выходили котенка Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-25.

Напомним, что кошечку нашли 8 августа, во Всемирный день кошек.

«Полосатый малыш еле передвигался – на лапке у него рана, глаза гноятся. Свозили в ветеринарную клинику, первую помощь оказали, дальнейшее лечение, видимо, будет на дому», - отмечали сотрудники УФСИН