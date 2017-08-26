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      Сотрудники УФСИН Удмуртии нашли новый дом для подброшенного им котенка

      17:00, 26 августа, 2017
      17:00, 26 августа, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН
      Фото: facebook.com (УФСИН Удмуртии)
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      Новые хозяева забрали Звездочку в пятницу, 25 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСИН Удмуртии нашли дом для котенка, которого подбросили к их административному зданию. Как сообщается на странице управления в «Фейсбуке», новые хозяева забрали Звездочку в пятницу, 25 августа.

      «Пятничное радостное. Наша Звездочка, которую сотрудники подобрали возле административного здания около трех недель назад, выздоровела, похорошела, повеселела и сегодня, наконец, обрела настоящий дом! Только что кошечку забрали новые хозяева», - говорится в сообщении.

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-25.

      Напомним, что кошечку нашли 8 августа, во Всемирный день кошек.

      «Полосатый малыш еле передвигался – на лапке у него рана, глаза гноятся. Свозили в ветеринарную клинику, первую помощь оказали, дальнейшее лечение, видимо, будет на дому», - отмечали сотрудники УФСИН

      17:00, 26 августа, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН

       

       

       

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