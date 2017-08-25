Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Счастливая история спасения раненой собаки стала главной новостью пятницы, 25 августа, в Удмуртии. Неизвестные расстреляли из пневматики животное в поле под Ижевском.

Собаку заметили местные жители. Вместе с волонтерами они доставили собаку в ветеринарный госпиталь. Врачи насчитали в теле зверя по меньшей мере десять пуль.

Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Тренировка:

Антитеррористические учения прошли в Удмуртии. Провели их на территории Якшур-Бодьинского района. В ходе тренировки силовики отработали действия по пресечению возможного теракта.

Стоимость не изменится:

В ночь на субботу проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным. Однако перевозчики заверили: билеты на автобусы из Ижевска в Нефтекамск не подорожают. Башкирская компания намерена ради этого пользоваться паромной переправой.

Новости спорта:

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кпйшева в составе сборной России стала чемпионкой мира. Соревнования по летнему биатлону прошли в Чайковском. Честь страны защищали также Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

И о погоде:

Лето в Удмуртии закончилось. Грядущие выходные будут теплыми, но постепенно температура воздуха будет понижаться. При этом синоптики полагают, что тепло вернется в республику в сентябре.