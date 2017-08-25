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      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      18:10, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:10, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      51
      0
      #спорт\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Якшур-Бодья\n#погода\n#животные\n#биатлон\n#Удмуртия\n#новости\n#лето
      51
      0

      Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Счастливая история спасения раненой собаки стала главной новостью пятницы, 25 августа, в Удмуртии. Неизвестные расстреляли из пневматики животное в поле под Ижевском.

      Собаку заметили местные жители. Вместе с волонтерами они доставили собаку в ветеринарный госпиталь. Врачи насчитали в теле зверя по меньшей мере десять пуль.

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Тренировка:

      Антитеррористические учения прошли в Удмуртии. Провели их на территории Якшур-Бодьинского района. В ходе тренировки силовики отработали действия по пресечению возможного теракта.

      Стоимость не изменится:

      В ночь на субботу проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным. Однако перевозчики заверили: билеты на автобусы из Ижевска в Нефтекамск не подорожают. Башкирская компания намерена ради этого пользоваться паромной переправой.

      Новости спорта:

      Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кпйшева в составе сборной России стала чемпионкой мира. Соревнования по летнему биатлону прошли в Чайковском. Честь страны защищали также Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

      И о погоде:

      Лето в Удмуртии закончилось. Грядущие выходные будут теплыми, но постепенно температура воздуха будет понижаться. При этом синоптики полагают, что тепло вернется в республику в сентябре.

      18:10, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      51
      0
      #спорт\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Якшур-Бодья\n#погода\n#животные\n#биатлон\n#Удмуртия\n#новости\n#лето

       

       

       

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