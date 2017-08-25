Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

С субботы в республике похолодает.

Ижевск. Удмуртия. Грядущие выходные в Удмуртии будут теплыми. Об этом сообщается в официальной группе Удмуртского Гидрометцентра в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня территорию республики пересекает фронт. После обеда (ближе к вечеру) местами по республике возможны грозы, при грозах усиление ветра и ливни. С завтрашнего дня температура воздуха начнет опускаться», - отмечается в посте.

Синоптики рассказали, что четверг, 24 августа, в Ижевске стал самым жарким днем 2017 года. Около 16:00 столбики термометров поднялись до 30,8 градуса по Цельсию в тени. В выходные будет не так жарко – всего до +19, +24 градусов.

При этом высока вероятность возвращения тепла в сентябре.