Врезавшиеся в дерево подростки из Удмуртии и новые данные по рухнувшему в Донбассе Boeing: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе пятница, 25 августа, и пока вы тихо радуетесь своему последнему рабочему дню, "Сусанин" вновь предлагет ознакомиться с событиями, которые произошли в республике, России и мире, пока вы спали.

Прямиком в дерево

Двое подростков в Воткинском районе врезались в дерево на мотовездеходе. Происшествие случилось на 21 километре автодороги "Воткинск-Степаново", сообщается в группе "Воткинск Где Гай Стоят".





vk.com (Воткинск Где Гай Стоят) Пассажирка транспорта, несовершеннолетняя девушка в результате ДТП получила травмы разной степени тяжести. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Отметим, что защитного шлема на ней не было, а несовершеннолетний водитель управлял транспортным средством не имея на то права.vk.com (Воткинск Где Гай Стоят)

Поймаем и поможем





vk.com (Ksenia Modina) Неизвестное происшествие случилось этой ночью у Дома моделей. в группе "ИГГС" ВКонтакте написали, что сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице человека, после чего его увезли на "скорой". О подробностях не сообщается.vk.com (Ksenia Modina)

Сообразили на троих





vk.com (Ижевск Где Гай Стоят) ДТП с тремя автомобилями произошло накануне на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ракетной. Подробности происшествия неизвестны. Снимки аварии опубликовали в соцсетях.vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)

Новые данные

Россия направила Международной следственной группе дополнительные радиолокационные данные по крушению Boeing на Украине летом 2014 года. В скором времени следователи изучат полученную информацию с радаров и инструкции к программному обеспечению для их расшифровки, сообщает Росбалт

В прокуратуре Нидерландов уточнили, что данные должны соответствовать европейскому формату ASTERIX, с чем ранее Россия не соглашалась. Также Москва предоставила информацию и ответ на дополнительный запрос о правовой помощи.

Накладные ягодицы

В соцсетях активно обсуждают кадр с Томом Крузом из фильма "Операция "Валькирия". На нем видны чересчур выдающиеся ягодицы актера, которые появились на шестой минуте картины.

"У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", - написал swizz keats в "Твиттере".

За три дня число просмотров твитта превысило 60 тысяч, еще 15,5 тысяч человек его ретвитнули.

Некоторые пользователи предположили, что, скорее всего, новые ягодицы Тома Круза - это компьютерная графика.