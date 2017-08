Врезавшиеся в дерево подростки из Удмуртии и новые данные по рухнувшему в Донбассе Boeing: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе пятница, 25 августа, и пока вы тихо радуетесь своему последнему рабочему дню, "Сусанин" вновь предлагет ознакомиться с событиями, которые произошли в республике, России и мире, пока вы спали.

Прямиком в дерево

Двое подростков в Воткинском районе врезались в дерево на мотовездеходе. Происшествие случилось на 21 километре автодороги "Воткинск-Степаново", сообщается в группе "Воткинск Где Гай Стоят".

Поймаем и поможем

Сообразили на троих

Новые данные

В прокуратуре Нидерландов уточнили, что данные должны соответствовать европейскому формату ASTERIX, с чем ранее Россия не соглашалась. Также Москва предоставила информацию и ответ на дополнительный запрос о правовой помощи.

Накладные ягодицы

В соцсетях активно обсуждают кадр с Томом Крузом из фильма "Операция "Валькирия". На нем видны чересчур выдающиеся ягодицы актера, которые появились на шестой минуте картины.

"У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", - написал swizz keats в "Твиттере".

За три дня число просмотров твитта превысило 60 тысяч, еще 15,5 тысяч человек его ретвитнули.

Некоторые пользователи предположили, что, скорее всего, новые ягодицы Тома Круза - это компьютерная графика.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: