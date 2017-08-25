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      Врезавшиеся в дерево подростки из Удмуртии и новые данные по рухнувшему в Донбассе Boeing: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      616
      0
      #ДТП\n#авиакатастрофа\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#актеры
      Фото: vk.com (Воткинск Где Гай Стоят)
      616
      0

      "Сусанин" рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе пятница, 25 августа, и пока вы тихо радуетесь своему последнему рабочему дню, "Сусанин" вновь предлагет ознакомиться с событиями, которые произошли в республике, России и мире, пока вы спали.
      Прямиком в дерево
      Двое подростков в Воткинском районе врезались в дерево на мотовездеходе. Происшествие случилось на 21 километре автодороги "Воткинск-Степаново", сообщается в группе "Воткинск Где Гай Стоят".
      Пассажирка транспорта, несовершеннолетняя девушка в результате ДТП получила травмы разной степени тяжести. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Отметим, что защитного шлема на ней не было, а несовершеннолетний водитель управлял транспортным средством не имея на то права.
      ogtZUW-k8Fg.jpg
      vk.com (Воткинск Где Гай Стоят)
      Поймаем и поможем
      Неизвестное происшествие случилось этой ночью у Дома моделей. в группе "ИГГС" ВКонтакте написали, что сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице человека, после чего его увезли на "скорой". О подробностях не сообщается.
      A90ci3_WPek.jpg
      vk.com (Ksenia Modina)
      Сообразили на троих
      ДТП с тремя автомобилями произошло накануне на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ракетной. Подробности происшествия неизвестны. Снимки аварии опубликовали в соцсетях.
      33SA9iFdg8Q.jpg
      vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)
      Новые данные
      Россия направила Международной следственной группе дополнительные радиолокационные данные по крушению Boeing на Украине летом 2014 года. В скором времени следователи изучат полученную информацию с радаров и инструкции к программному обеспечению для их расшифровки, сообщает Росбалт.
      В прокуратуре Нидерландов уточнили, что данные должны соответствовать европейскому формату ASTERIX, с чем ранее Россия не соглашалась. Также Москва предоставила информацию и ответ на дополнительный запрос о правовой помощи.
      Накладные ягодицы
      В соцсетях активно обсуждают кадр с Томом Крузом из фильма "Операция "Валькирия". На нем видны чересчур выдающиеся ягодицы актера, которые появились на шестой минуте картины.
      "У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", - написал swizz keats в "Твиттере".
      За три дня число просмотров твитта превысило 60 тысяч, еще 15,5 тысяч человек его ретвитнули. 
      Некоторые пользователи предположили, что, скорее всего, новые ягодицы Тома Круза - это компьютерная графика.

      swizz keats on Twitter

      hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe:

       

      08:00, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      616
      0
      #ДТП\n#авиакатастрофа\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#актеры

       

       

       

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