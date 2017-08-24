При самостоятельном, несогласованном с электросетевой организацией выборе места для полётов и занятий авиаспортом возрастает риск столкновения спортсмена или летательного аппарата с электроустановками.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртэнерго» призывали любителей авиационных видов спорта соблюдать правила электробезопасности. При самостоятельном, несогласованном с электросетевой организацией выборе места для полётов и занятий авиаспортом возрастает риск столкновения спортсмена или летательного аппарата с электроустановками, что способно вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса и перерывы в электроснабжении потребителей, несет прямую угрозу жизни и здоровью человека.

В связи с этим филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» обращается к организациям, курирующим авиаспорт и использующим средства малой авиации, с предупреждением об опасности полётов вблизи энергообъектов.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» в охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Напомним, охранные зоны - это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6 - 10 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров.

Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность в зоне прохождения воздушных линий электропередачи! Помните: все места проведения тренировок по кайтсерфингу, парапланеризму или парашютному спорту должны быть согласованы с электросетевой компанией либо с местными органами власти. Самостоятельный выбор места для спортивных мероприятий с использованием строп – недопустим!

Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщать в диспетчерские службы своих районов электрических сетей или по круглосуточному телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).