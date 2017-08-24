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      Вручение премии «Ресторан года Удмуртии-2017» состоится в Ижевске

      12:58, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      12:58, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      131
      0
      #Ижевск\n#общепит\n#награды\n#Удмуртия\n#премия
      Фото: @arzik2
      131
      0

      Жюри предстоит выбрать лучшие предприятия общественного питания в регионе.

      Ижевск. Удмуртия. Вручение премии «Ресторан года Удмуртии-2017» состоится в Ижевске в ноябре. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики, подобное награждение состоится впервые.

      Жюри предстоит выбрать лучшие предприятия общественного питания в регионе. Заявки принимают до 30 сентября, после этого начнется голосование.

      «В рамках премии экспертами отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода будут проведены обучающие семинары и мастер-классы, призванные помочь предпринимателям, в том числе начинающим, с выбором стратегии развития бизнеса, способствовать профессиональному росту», - отмечают городские власти.

      После торжественного вручения наград в Удмуртии выпустят информационный гид по лучшим кафе и ресторанам и карту ресторанов национальной кухни. В дальнейшем проводить мероприятие планируется ежегодно.

      12:58, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      131
      0
      #Ижевск\n#общепит\n#награды\n#Удмуртия\n#премия

       

       

       

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