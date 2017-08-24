Жюри предстоит выбрать лучшие предприятия общественного питания в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Вручение премии «Ресторан года Удмуртии-2017» состоится в Ижевске в ноябре. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики, подобное награждение состоится впервые.

Жюри предстоит выбрать лучшие предприятия общественного питания в регионе. Заявки принимают до 30 сентября, после этого начнется голосование.

«В рамках премии экспертами отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода будут проведены обучающие семинары и мастер-классы, призванные помочь предпринимателям, в том числе начинающим, с выбором стратегии развития бизнеса, способствовать профессиональному росту», - отмечают городские власти.

После торжественного вручения наград в Удмуртии выпустят информационный гид по лучшим кафе и ресторанам и карту ресторанов национальной кухни. В дальнейшем проводить мероприятие планируется ежегодно.