Приезд министра связи в Удмуртию и смерть российского посла в Судане: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе четверг, 24 августа. Пока вы только-только отходите ото сна, "Сусанин" снова предлагает почитать нашу традиционную утреннюю рубрику и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Приезд министра

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, возможно, посетит Удмуртию в пятницу, 25 августа. Приезд анонсировала пресс-служба главы и правительства республики. Подробности визита пока неизвестны.

Смерть пешеходов

Пешехода сбили насмерть этой ночью на объездной Воткинска в районе СНТ "Трудовая пчела". Об этом в группе "ВГГС Воткинск Где Гай Стоят" сообщают очевидцы происшествия.

По предварительным данным, наезд совершил водитель автомобиля "Хендай". Молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.

Еще один пешеход умер после ДТП на 18 км автодороги "Завьялово-Гольяны". Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" сбил мужчину 1972 года рождения, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Пострадавшего госпитализировали, а чуть больше, чем через сутки мужчина скончался в больнице.

Рейсов не будет

Россия не возобновит рейсы между Египтом в 2017 году. Об этом со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли сообщает Life.ru

По данным издания, одной из причин принятия такого решения стали опасения России о безопасности граждан в аэропортах Египта. Значительные улучшения авиабезопасности были замечены только в одном аэропорту.

"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идёт вообще, - сказал источник.

Смерть посла

В Судане скончался российский посол Миргаяс Ширинский. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает "Российская газета"

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане М. Ширинский", - подтвердили в Департаменте информации и печати МИД России.

Дипломата нашли мертвым в своей резиденции. По предварительным данным, смерть произошла из-за проблем Ширинского с сердцем, но официального заключения медиков пока нет.

"Если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт", - сказал пресс-секретарь российского посольства в Судане Сергей Коняшин.