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      Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны

      18:15, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      18:15, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      33
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минобороны\n#банки\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль
      Фото: ИА "Сусанин"
      33
      0

      Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Готовность Удмуртии к зиме 15 сентября должна быть 100-процентной. Среди городов сейчас лидирует Ижевск. Лучшими районами на данный момент являются Граховский, Дебесский и Шарканский. Общая готовность республики составляет более 83 процентов. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Мотоциклы для Минобороны:

      Минобороны предложили испытать ижевские электрические мотоциклы. Ранее их показали московской полиции. Запас хода транспорта на одной зарядке составляет 150 км.

      Новинка автопрома:

      Цена максимальной комплектации ижевского универсала Lada Vesta Cross будет больше 800 тыс. рублей. По словам руководителя предприятия, производство автомобиля начнут в ближайшее время. Продажи новинки стартуют в конце 2017 года

      Присвоение денег:

      Сотрудника ижевского банка заподозрили в присвоении почти 2 млн рублей. Нехватку денег установили после ревизии, проведенной инкассаторами. В полиции не уточняют, в какой именно организации работал подозреваемый.

      Заявка на сезон:

      31 хоккеист попал в заявку «Ижстали» на предстоящий сезон. Он начнется для «сталеваров» 9 сентября домашним матчем с пензенским «Дизелем». После этого клуб из Удмуртии проведет еще 3 игры на своем льду.

      18:15, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      33
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минобороны\n#банки\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль

       

       

       

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