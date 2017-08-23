Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Готовность Удмуртии к зиме 15 сентября должна быть 100-процентной. Среди городов сейчас лидирует Ижевск. Лучшими районами на данный момент являются Граховский, Дебесский и Шарканский. Общая готовность республики составляет более 83 процентов. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».
Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Мотоциклы для Минобороны:
Минобороны предложили испытать ижевские электрические мотоциклы. Ранее их показали московской полиции. Запас хода транспорта на одной зарядке составляет 150 км.
Новинка автопрома:
Цена максимальной комплектации ижевского универсала Lada Vesta Cross будет больше 800 тыс. рублей. По словам руководителя предприятия, производство автомобиля начнут в ближайшее время. Продажи новинки стартуют в конце 2017 года
Присвоение денег:
Сотрудника ижевского банка заподозрили в присвоении почти 2 млн рублей. Нехватку денег установили после ревизии, проведенной инкассаторами. В полиции не уточняют, в какой именно организации работал подозреваемый.
Заявка на сезон:
31 хоккеист попал в заявку «Ижстали» на предстоящий сезон. Он начнется для «сталеваров» 9 сентября домашним матчем с пензенским «Дизелем». После этого клуб из Удмуртии проведет еще 3 игры на своем льду.