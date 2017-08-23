Его организовала Государственная инспекция труда Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртэнерго» приняли участие в республиканском совещании по вопросам производственного травматизма. Его организовала Государственная инспекция труда Удмуртии.

В заседании приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии, представители республиканских министерств, филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» и других крупных энергетических предприятий региона.

В ходе совещания обсуждались вопросы государственного контроля над соблюдением законодательства в области охраны труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечения работников современными средствами безопасности.

Сохранение здоровья и жизни сотрудников, обеспечение их профессиональной безопасности и снижение рисков производственного травматизма на энергообъектах компании - приоритетные направления в работе филиала «Удмуртэнерго».

В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики в компании проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов. Сотрудники служб обеспечены спецодеждой, в том числе термокостюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения; проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами; осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда.

В 2017 году филиал «Удмуртэнерго» направит на мероприятия по охране труда и профилактику производственного травматизма 82 млн рублей. Большая часть средств предназначена для приобретения зимних и летних комплектов специальной одежды и обуви, устойчивых к воздействию электрической дуги и защищающих электротехнический персонал от общих производственных загрязнений. Также в целях снижения рисков травматизма при эксплуатации автотранспорта ведется работа по модернизации автопарка за счет приобретения наиболее безопасных транспортных средств.