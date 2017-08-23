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      Специалисты «Удмуртэнерго» приняли участие в республиканском совещании по вопросам производственного травматизма

      15:30, 23 августа, 2017
      15:30, 23 августа, 2017
      107
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      #общество\n#безопасность\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа
      Фото: Удмуртэнерго
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      Его организовала Государственная инспекция труда Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртэнерго» приняли участие в республиканском совещании по вопросам производственного травматизма. Его организовала Государственная инспекция труда Удмуртии.

      В заседании приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии, представители республиканских министерств, филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» и других крупных энергетических предприятий региона.

      В ходе совещания обсуждались вопросы государственного контроля над соблюдением законодательства в области охраны труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечения работников современными средствами безопасности.

      Сохранение здоровья и жизни сотрудников, обеспечение их профессиональной безопасности и снижение рисков производственного травматизма на энергообъектах компании - приоритетные направления в работе филиала «Удмуртэнерго».

      В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики в компании проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов. Сотрудники служб обеспечены спецодеждой, в том числе термокостюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения; проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами; осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда.

      В 2017 году филиал «Удмуртэнерго» направит на мероприятия по охране труда и профилактику производственного травматизма 82 млн рублей. Большая часть средств предназначена для приобретения зимних и летних комплектов специальной одежды и обуви, устойчивых к воздействию электрической дуги и защищающих электротехнический персонал от общих производственных загрязнений. Также в целях снижения рисков травматизма при эксплуатации автотранспорта ведется работа по модернизации автопарка за счет приобретения наиболее безопасных транспортных средств.

      15:30, 23 августа, 2017
      107
      0
      #общество\n#безопасность\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа

       

       

       

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