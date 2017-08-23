Минэнерго: 15 сентября готовность Удмуртии к зиме должна быть стопроцентной

Граховский, Дебёсский и Шарканский районы стали лидерами по подготовке к отопительному сезону

Ижевск. Удмуртия. Граховский, Дебёсский и Шарканский районы стали лидерами по подготовке к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, среди городов лидирует Ижевск.

Готовность перечисленных выше районов 90%, столицы Удмуртии 96% процентов, Воткинска – 90%, Сарапула – 83%, Глазова и Можги соответственно 80%.

Об этом в ходе выездной пресс-конференции журналистам сообщил исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Иван Маринин.

Общая готовность республики составляет более 83 процентов. Этот показатель чуть выше, чем в прошлом году.

По словам руководителя ведомства, жильё, лечебные и учебные учреждения готовы к осенне-зимнему периоду на 80 процентов, детские сады и учреждения культуры и спорта – на 70. Техническая готовность электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет свыше 80 процентов.

К 15 сентября готовность республики к зиме должна быть стопроцентной.