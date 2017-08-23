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      Минэнерго: 15 сентября готовность Удмуртии к зиме должна быть стопроцентной

      14:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      78
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: pixabay.com
      78
      0

      Граховский, Дебёсский и Шарканский районы стали лидерами по подготовке к отопительному сезону

      Ижевск. Удмуртия. Граховский, Дебёсский и Шарканский районы стали лидерами по подготовке к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, среди городов лидирует Ижевск.

      Готовность перечисленных выше районов 90%, столицы Удмуртии 96% процентов, Воткинска – 90%, Сарапула – 83%, Глазова и Можги соответственно 80%.

      Об этом в ходе выездной пресс-конференции журналистам сообщил исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Иван Маринин.

      Общая готовность республики составляет более 83 процентов. Этот показатель чуть выше, чем в прошлом году.

      По словам руководителя ведомства, жильё, лечебные и учебные учреждения готовы к осенне-зимнему периоду на 80 процентов, детские сады и учреждения культуры и спорта – на 70. Техническая готовность электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет свыше 80 процентов.

      К 15 сентября готовность республики к зиме должна быть стопроцентной.

      14:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      78
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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