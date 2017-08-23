Помощь велосипедисту от ДНД в Ижевске и 9-часовое путешествие Серебренникова из Петербурга в Москву: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает о самых важных новостях, которые случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе среда, 23 августа. Настоящее летнее солнце все так же продолжает радовать и светить нам всеми своими миллионами лучей, поэтому не унываем, хватаем телефон, ноутбук и за чашкой крепкого утреннего кофе узнаем, что же на этот раз произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Первая помощь





Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят, Абдуллахи Якубу)

Народный дружинник оказал первую помощь упавшему с велосипеда подростку на набережной Ижевска. Снимки этого появились в соцсетях. На них видно, как мужчина обрабатывает рану на руке пострадавшего.Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят, Абдуллахи Якубу)

Пожар на Нижней

Сильный пожар произошел на улице Нижней в Ижевске. Накануне вечером там загорелся частный жилой дом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии. Пожар тушили пять единиц техники и 16 человек личного состава.

Огонь уничтожил кровлю и стены дома. Подробности происшествия выясняются.

Путешествие из Петербурга в Москву

Задержанного режиссера Кирилла Серебренникова девять часов везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга в Москву. После допроса в СК его поместили в изолятор временного содержания на Петровке, сообщает "РБК"

Серебренников находится в "стандартной трехместной камере" вместе с сокамерником, подозреваемым в получении взятки. По словам режиссера, в Петербурге его задержали "практически на съемочной площадке", а следователи ведут себя с ним вежливо.