  • $ 59.14 ↓
  • € 69.43 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Помощь велосипедисту от ДНД в Ижевске и 9-часовое путешествие Серебренникова из Петербурга в Москву: что произошло минувшей ночью

      08:11, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:11, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      433
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)
      433
      0

      "Сусанин" рассказывает о самых важных новостях, которые случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе среда, 23 августа. Настоящее летнее солнце все так же продолжает радовать и светить нам всеми своими миллионами лучей, поэтому не унываем, хватаем телефон, ноутбук и за чашкой крепкого утреннего кофе узнаем, что же на этот раз произошло в республике, России и мире, пока вы спали.
      Первая помощь
      Народный дружинник оказал первую помощь упавшему с велосипеда подростку на набережной Ижевска. Снимки этого появились в соцсетях. На них видно, как мужчина обрабатывает рану на руке пострадавшего.
      hHVNoqvFVbM.jpg
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят, Абдуллахи Якубу)
      Пожар на Нижней
      Сильный пожар произошел на улице Нижней в Ижевске. Накануне вечером там загорелся частный жилой дом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии. Пожар тушили пять единиц техники и 16 человек личного состава.
      Огонь уничтожил кровлю и стены дома. Подробности происшествия выясняются.
      Путешествие из Петербурга в Москву
      Задержанного режиссера Кирилла Серебренникова девять часов везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга в Москву. После допроса в СК его поместили в изолятор временного содержания на Петровке, сообщает "РБК".
      Серебренников находится в "стандартной трехместной камере" вместе с сокамерником, подозреваемым в получении взятки. По словам режиссера, в Петербурге его задержали "практически на съемочной площадке", а следователи ведут себя с ним вежливо.
      Он также добавил, что считает предъявленное ему обвинение "удивительным", а его задержание "показательным". Во вторник, 22 августа, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, режиссера обвиняют в хищении 68 млн рублей.

      08:11, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      433
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      8062

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4180
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3436
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3205
      13:45, 17 августа, 2017

      Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

      2185
      09:21, 16 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      2103

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1350
      18:00, 16 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1042
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      982
      12:58, 16 августа, 2017

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      946
      09:25, 16 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      803

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      656
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      639
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      628
      09:26, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      592
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта

      22 августа, 2017

      Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке

      22 августа, 2017

      В Можге пассажирский автобус сбил человека

      22 августа, 2017