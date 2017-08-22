Линара Сороколет из Ижевска заняла третье место на конкурсе «Миссис Россия-2017»

Теперь мама двоих детей планирует организовать подобный конкурс для Удмуртии и соседних регионов.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Линара Сороколет стала третьей на конкурсе «Миссис Россия-2017». Молодая жена и мама двух девочек поделилась с корреспондентом информагентства «Сусанин» впечатлениями о конкурсе красоты, который состоялся в Москве 19 августа.

2-ая вице миссис России!!!#инвестируйвудмуртию#миссисроссия# 116 Likes, 26 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram: "2-ая вице миссис России!!!#инвестируйвудмуртию#миссисроссия#"

Мысль об участии в «Миссис Россия» появилась у Линары после поступления в московский вуз, когда ее одногруппница из Иркутской области рассказала, что стала второй в этом конкурсе в 2016 году. Изначально она хотела сделать такое мероприятие в Удмуртии, но организаторы предложили ей поучаствовать в качестве конкурсантки.

Instagram post by Linara Sorokolet * Aug 12, 2017 at 11:43am UTC 98 Likes, 3 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram

«До сих пор прихожу в себя. Я даже не думала, что попаду в тройку, и когда назвали вторую вице-миссис – Линара Сороколет из города Ижевска, у меня была буря эмоций», - рассказала Линара.

Одним из самых больших достоинств данного конкурса, по ее мнению, является возможность познакомиться с людьми со всей России. Отметим, что участницами «Миссис Россия-2017» стали 25 девушек.

Помимо короны и кубка, в качестве приза вторая вице-миссис России получила возможность поехать на семейный конкурс на Мальту.

Звание «Миссис Россия-2017» завоевала жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва, а первой вице-мисс стала Наталья Панкратова из Самары.

Ну ...ничего и писать не хочется ...раз дали успех и повесили на грудь..значит так!!!!@missismoscowmissisrussia спасибо за сказку... 97 Likes, 6 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram: "Ну ...ничего и писать не хочется ...раз дали успех и повесили на грудь..значит так!!!!"

Наша справка:

Миссис Россия - ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательные условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключённом браке, и наличие хотя бы одного ребёнка.