  • $ 59.36 ↑
  • € 69.72 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Линара Сороколет из Ижевска заняла третье место на конкурсе «Миссис Россия-2017»

      08:33, 22 августа, 2017
      08:33, 22 августа, 2017
      199
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#конкурс красоты
      Фото: instagram.com/lee_888i
      199
      0

      Теперь мама двоих детей планирует организовать подобный конкурс для Удмуртии и соседних регионов.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Линара Сороколет стала третьей на конкурсе «Миссис Россия-2017». Молодая жена и мама двух девочек поделилась с корреспондентом информагентства «Сусанин» впечатлениями о конкурсе красоты, который состоялся в Москве 19 августа.

      2-ая вице миссис России!!!#инвестируйвудмуртию#миссисроссия#

      116 Likes, 26 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram: "2-ая вице миссис России!!!#инвестируйвудмуртию#миссисроссия#"

      Мысль об участии в «Миссис Россия» появилась у Линары после поступления в московский вуз, когда ее одногруппница из Иркутской области рассказала, что стала второй в этом конкурсе в 2016 году. Изначально она хотела сделать такое мероприятие в Удмуртии, но организаторы предложили ей поучаствовать в качестве конкурсантки.

      Instagram post by Linara Sorokolet * Aug 12, 2017 at 11:43am UTC

      98 Likes, 3 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram

      «До сих пор прихожу в себя. Я даже не думала, что попаду в тройку, и когда назвали вторую вице-миссис – Линара Сороколет из города Ижевска, у меня была буря эмоций», - рассказала Линара.

      Одним из самых больших достоинств данного конкурса, по ее мнению, является возможность познакомиться с людьми со всей России. Отметим, что участницами «Миссис Россия-2017» стали 25 девушек.

      Помимо короны и кубка, в качестве приза вторая вице-миссис России получила возможность поехать на семейный конкурс на Мальту.

      Звание «Миссис Россия-2017» завоевала жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва, а первой вице-мисс стала Наталья Панкратова из Самары.

      Ну ...ничего и писать не хочется ...раз дали успех и повесили на грудь..значит так!!!!@missismoscowmissisrussia спасибо за сказку...

      97 Likes, 6 Comments - Linara Sorokolet (@lee_888i) on Instagram: "Ну ...ничего и писать не хочется ...раз дали успех и повесили на грудь..значит так!!!!"

      Наша справка:

      Миссис Россия - ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательные условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключённом браке, и наличие хотя бы одного ребёнка.

      08:33, 22 августа, 2017
      199
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#конкурс красоты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      7861

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4001
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3295
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      2992
      13:45, 17 августа, 2017

      В Ижевске появится «Новый город»

      2717
      09:48, 15 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1640

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1339
      18:00, 16 августа, 2017

      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      1087
      12:25, 15 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1017
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      969
      12:58, 16 августа, 2017

      В США засняли на видео привидение

      18:56, 15 августа, 2017
      1281

      Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

      788
      12:55, 15 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      742
      12:55, 18 августа, 2017

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      644
      09:15, 17 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      617
      09:26, 18 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: кредиты администрации Ижевска и самая жаркая неделя

      21 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балет

      18 августа, 2017

      Охотничий сезон начинается в Удмуртии

      18 августа, 2017